Excontralor Carlos Hernán Rodríguez advierte que desde hace cuatro años alertó sobre posible apagón en Colombia

Un posible apagón en Colombia es lo que el excontralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, ha venido alertando desde hace cuatro años, periodo en el que estuvo al frente de la entidad de control fiscal.

En medio de su última rendición de cuentas al frente de la Contraloría, Rodríguez advirtió que durante toda su administración le alertó al país y al gobierno del expresidente Petro la posible crisis que se podría dar en el país por falta de energía, sin embargo, aseguró que nadie lo quiso escuchar.

Durante el evento que se llevó a cabo en el auditorio principal de la Contraloría, en el occidente de Bogotá, Carlos Hernán Rodríguez dijo: “La Contraloría no está viniendo a hablar ahora, habló durante 4 años; que no haya sido escuchada es otra cosa”.

Sus declaraciones se conocen en medio de las mesas técnicas con el sector energía que han venido instalando diferentes organismos de control, para hacerle frente a esa posibilidad de desabastecimiento del servicio de energía para el país.

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“El primer organismo que habló frente al tema del apagón fue la Contraloría General. Nosotros siempre advertimos: aquí se va a venir un apagón, hay dificultades. Esas mesas que están haciendo ahora, procurador, de las cuales deberá estar el señor contralor sobre el tema de los recursos que se deben desembolsar (Laverde), ¿cuántas reuniones hicimos para solicitarle al gobierno (Petro) ese tema? Lo hicimos en varias oportunidades; lamentablemente, no se dio”, dijo el excontralor Rodríguez.

Esa fuerte declaración se conoce justo después de que la Procuraduría le abrió investigación al exministro de Minas, Edwim Palma, al exsuperservicios Felipe Durán y a dos interventores de la empresa Air-e por el agravamiento en el que habrían dejado la principal distribuidora de energía en la costa Caribe.

Ese tipo de situaciones han obligado a que este miércoles 26 de agosto se lleve a cabo una mesa técnica entre la Procuraduría, la Contraloría, los actores de la cadena energética, las autoridades locales y departamentales y entidades del Gobierno nacional para garantizar la seguridad energética del país.

Ese encuentro pretende crear las condiciones necesarias para pagar las deudas con el sector, tomar medidas para obligar a los clientes morosos a saldar deudas y elaborar propuestas para incorporarlas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.