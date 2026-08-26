Fuego sin control en Colombia: 18 focos permanecen activos

El panorama de los incendios forestales en Colombia continúa siendo preocupante. Un nuevo reporte, con corte a las 9:30 a. m. de este miércoles, 26 de agosto, registra 18 incendios activos en diferentes puntos del país, mientras los organismos de emergencia mantienen operaciones terrestres y aéreas para contener las llamas.

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Tolima concentra buena parte de la atención. El departamento registra 10 incendios forestales activos, convirtiéndose en el territorio con mayor número de emergencias dentro del consolidado nacional. A estos se suman cinco incendios en Nariño, dos en Cundinamarca y uno en el Valle del Cauca.

En Tolima, las llamas permanecen activas en diferentes municipios y sectores rurales. En Suárez, el incendio se ubica en el sector Cerro Las Mercedes, mientras que en San Luis las operaciones se concentran en el Cenop y las veredas Jaguaflor y Santa Isabel.

La emergencia también se extiende a Armero, en la vereda Maracaibo; Coello, donde se reportan tres puntos afectados en Potrerillo, Chaguala Afuera y Chaguala Adentro; y Guamo, específicamente en el Cerro del Indio, vereda Las Mercedes.

El listado continúa con Ambalema, en las veredas Río Recio y Por La Tau Tao; Ataco, en la vereda La Betania; Lérida, en las fincas La Garnica y El Brillante, ubicadas en la vereda Las Rosas; Rovira, en la vereda El Hervidero, y Purificación, en la vereda Las Damas.

Pero Tolima no es el único departamento que enfrenta una situación compleja.

En Nariño permanecen activos cinco incendios. Las emergencias están ubicadas en La Florida, en la vereda Divino Rostro; Linares, en la vereda Parapetos; Cumbal, en la vereda Tasmag, sector Tambillo; El Tambo, en la vereda La Ovejera; y San Pablo, en el corregimiento de Briceño.

Por su parte, Cundinamarca registra dos incendios activos. Uno de ellos se encuentra en Viotá, en la vereda La Florencia, mientras que el segundo está ubicado en Nilo, específicamente en el Fuerte Militar de Tolemaida.

El Valle del Cauca completa el reporte de emergencias activas con un incendio localizado en El Cerrito, en el corregimiento de Tenerife, que afecta las veredas Los Andes y El Placer.

Aunque el número de incendios activos mantiene la atención de los organismos de emergencia, el reporte también da cuenta de dos conflagraciones que ya fueron controladas. Una de ellas ocurrió en Policarpa, Nariño, en el corregimiento El Ejido, y la otra en Venadillo, Tolima, en la vereda Cofradía Gallegos.

Un despliegue que incluye operaciones aéreas

Uniformados de la FAC ayudaron a apagar los incendios forestales en el Tolima. Foto: FAC

Uno de los puntos que concentra mayores capacidades de respuesta es Coello, Tolima, donde las autoridades desplegaron recursos aéreos y terrestres para combatir las llamas.

De acuerdo con el reporte, en las operaciones aéreas participan dos aeronaves AT-802 y un helicóptero UH-60 de la Policía Nacional. A este despliegue se suman un HUEY, un UH-60 y un Ranger de la Fuerza Aérea Colombiana, además de un MI-17 contratado por el Ejército y un AS 350 contratado por la Gobernación del Tolima.

La respuesta en tierra también involucra a diferentes entidades, entre ellas los cuerpos de Bomberos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Policía Nacional, la Gobernación del Tolima, la Fuerza Aérea Colombiana, Biade y Defensa Civil.

El panorama deja así 18 puntos donde el fuego continúa activo, con Tolima como el principal foco de atención por la cantidad de emergencias registradas. Mientras las autoridades mantienen las labores de control, el seguimiento continúa en cada una de las zonas para evitar que las llamas sigan extendiéndose.

Por ahora, el reporte muestra que la emergencia está lejos de quedar completamente controlada: dos incendios fueron contenidos, pero otros 18 continúan activos y obligan a mantener desplegadas las capacidades de respuesta en varias regiones del país.