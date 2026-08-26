Un soldado muerto y tres heridos tras ataque de las disidencias con un dron cargado de explosivos en Buenos Aires, Cauca

Un soldado profesional murió y otros tres resultaron heridos tras un ataque de las disidencias de las Farc en Buenos Aires, Cauca. Los integrantes de esta estructura ilegal lanzaron explosivos desde un dron contra los uniformados, quienes adelantaban operaciones militares en la zona.

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“Como consecuencia de esta acción terrorista, atribuida preliminarmente a integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Jaime Martínez, fue asesinado el soldado profesional Alejandro López Quintero, pese a la atención médica inmediata prestada por enfermeros de combate; asimismo, resultaron tres soldados profesionales heridos”, detalló el Ejército.

Desde la Tercera División del Ejército Nacional rechazaron este tipo de actos en contra de los uniformados que trabajan por la seguridad de la población en general.

“El Ejército Nacional rechaza de manera contundente este tipo de acciones, que representan una grave infracción al derecho internacional humanitario y ponen en riesgo no solo la integridad de los integrantes de la Fuerza Pública, sino también la vida y seguridad de las comunidades que habitan en esta zona del departamento del Cauca”, indicó.

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De igual manera, indicaron que acompañan a los familiares del soldado profesional que murió en medio de este atentado con explosivos de las disidencias de las Farc.

“La institución expresa sus más sentidas condolencias y acompaña en este difícil momento a los familiares, amigos y compañeros de nuestro soldado profesional Alejandro López Quintero, quien entregó su vida en cumplimiento de la misión constitucional”, agregó.

Las operaciones militares en el departamento del Cauca han sido intensificadas por parte de las Fuerzas Militares con el fin de poder ubicar a sus principales cabecillas.

Operaciones militares. Foto: Suministradas

“Las operaciones militares continúan en el sector, con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad, mantener la presencia institucional y contrarrestar el accionar de las estructuras armadas ilegales que afectan a las comunidades de esta región del país”, finalizó.