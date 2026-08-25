Las cifras siguen creciendo: Cali entrega nuevo balance de los estragos que dejó el terremoto

La Alcaldía de Cali presentó este lunes 25 de agosto un nuevo balance sobre la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto. El reporte, actualizado con corte a las 4:00 de la tarde, el informe da nueva información de la situación después del terremoto y con más detalle luego de que se acabara la fase de búsqueda y rescate en la ciudad.

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De acuerdo con las cifras entregadas por la Administración Distrital, 47.939 personas han resultado afectadas por la emergencia, mientras que 28.310 familias cuentan con una evaluación de daños y necesidades a través del Registro Único de Familias en Emergencias (RUFE). De este grupo, 20.799 familias ya han sido identificadas como damnificadas y continúan dentro de los procesos de atención institucional.

En materia de infraestructura, las autoridades han realizado 1.147 visitas técnicas especializadas para establecer las condiciones de las edificaciones afectadas por el movimiento telúrico. El balance clasifica 306 inmuebles como habitables, 543 como no habitables y 298 con uso restringido. Esta clasificación permite determinar cuáles estructuras pueden continuar siendo utilizadas y cuáles representan algún nivel de riesgo para sus ocupantes.

La situación de las edificaciones también ha obligado a mantener restricciones de acceso en diferentes sectores de la ciudad, mientras avanzan las evaluaciones técnicas y se establecen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población.

La Alcaldía de Cali sigue actualizando las cifras de daños estructurales, fallecidos y ayudas recibidas tras más de dos semanas del terremoto. Foto: Alcaldía de Cali

Por otro lado, 377 personas permanecen actualmente en alojamientos temporales gestionados, mientras continúan las acciones dirigidas a atender a las familias que perdieron sus viviendas o que no pueden regresar a ellas debido a las condiciones de las estructuras.

En cuanto al balance de víctimas, la cifra se mantiene en 154 personas fallecidas, de las cuales 150 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares. Asimismo, el nuevo reporte registra 149 personas que continúan bajo atención o seguimiento en la red de salud de Cali y 22 personas reportadas como desaparecidas, una cifra que permanece en proceso de verificación por parte de las autoridades.

Los animales también hacen parte del nuevo balance de la emergencia. Hasta la fecha se reportan 36 animales fallecidos, 227 rescatados, 410 desaparecidos y 110 que fueron adoptados después del terremoto. Estas cifras hacen parte de la nueva metodología de seguimiento implementada por la Administración Distrital para conocer de manera más detallada las afectaciones ocasionadas por el sismo.

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La atención humanitaria continúa siendo otro de los principales frentes de trabajo, hasta el momento, Cali ha recibido 427 toneladas de ayudas, provenientes de diferentes sectores, que han sido destinadas a las comunidades afectadas y han permitido atender parte de sus necesidades básicas.

Ahora, con la ciudad en una etapa de estabilización y recuperación, los reportes incorporan información más detallada sobre las familias damnificadas, las condiciones de las viviendas, los alojamientos temporales, la atención humanitaria y los animales.