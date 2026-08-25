Así funcionará el modelo de autoconstrucción en Buenaventura: Gobierno pone los materiales y la Gobernación paga los jornales

La reconstrucción de Buenaventura comenzará a apoyarse en un modelo de autoconstrucción en el que las propias comunidades participarán directamente en la recuperación de sus viviendas y territorios. La propuesta, planteada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, contempla una alianza entre el Gobierno Nacional, la Gobernación del Valle y el sector privado para financiar y ejecutar las obras.

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Según explicó la mandataria, el esquema dividiría las responsabilidades entre las diferentes entidades. El Gobierno Nacional y los sectores privados vinculados al proceso aportarían los materiales para las obras, mientras que la Gobernación del Valle asumiría el pago de los jornales de las personas que participen en la reconstrucción.

“Hoy queremos comenzar con un modelo de construcción que ha sido exitoso en el Valle: la autoconstrucción. La propuesta es trabajar de manera articulada el Gobierno Nacional, junto al sector privado, quienes aportarán los materiales y nosotros desde la Gobernación asumiremos el pago de los jornales”, señaló Toro.

La iniciativa busca que la reconstrucción no solo permita recuperar las viviendas y zonas afectadas, sino que también se convierta en una fuente de empleo e ingresos para las comunidades que participen directamente en las labores.

“Así, además de reconstruir viviendas, generamos oportunidades y hacemos partícipes a las propias comunidades de la recuperación de sus territorios”, agregó la gobernadora.

El anuncio fue realizado en medio de las acciones que adelantan las autoridades para avanzar en la recuperación de Buenaventura y otras zonas afectadas en el Valle del Cauca. Toro aseguró que el proceso se está desarrollando con el respaldo del Gobierno Nacional y mediante la suma de esfuerzos institucionales y privados.

“La reconstrucción de Buenaventura y del Valle la estamos haciendo de la mano de un Gobierno Nacional comprometido con nuestro departamento, sumando esfuerzos, recursos y capacidades para responder a las familias afectadas”, manifestó.

La gobernadora también destacó la presencia y acompañamiento de distintos sectores durante la jornada realizada en Buenaventura y sostuvo que la recuperación de la ciudad exige un trabajo conjunto entre las instituciones y las comunidades.

“Buenaventura nos necesita unidos y trabajando con decisión para que sus familias puedan volver a levantarse”, expresó.

La apuesta de la Gobernación es que el modelo de autoconstrucción permita acelerar la recuperación de las zonas afectadas y, al mismo tiempo, vincular a los habitantes como protagonistas del proceso. La fórmula planteada por la administración departamental será, en esencia, una distribución de responsabilidades: materiales por parte de la Nación y los aliados privados, y mano de obra remunerada por la Gobernación.

“Unidos vamos a reconstruir Buenaventura y el Valle”, concluyó la gobernadora Dilian Francisca Toro, al reiterar que la estrategia busca articular a la Nación, el departamento, el sector privado y las comunidades en el proceso de recuperación.