El buque hospital Benkos Biohó, del gobierno Petro, “estaba parado”, Abelardo De La Espriella reactivó su operación

Este domingo 16 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella tuvo una agitada agenda de trabajo regional en Buenaventura, en donde siguió atendiendo las regiones afectadas por el devastador terremoto que golpeó a Colombia.

En esa región, el jefe de Estado habló sobre el más reciente balance de las afectaciones por el fuerte sismo.

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Pero un detalle no pasó desapercibido, ya que el presidente hizo mención del buque hospital Benkos Biohó, el cual se ejecutó en el anterior gobierno del expresidente Gustavo Petro. De La Espriella afirmó que “estaba parado” por lo que ordenó la reactivación de sus operaciones.

Buque, el cual será de vital importancia para atender en materia de salud a varias zonas afectadas por el terremoto.

Desde Buenaventura, el presidente Abelardo De la Espriella reveló que el 14 de agosto se reactivó la operación del buque hospital Benkos Biohó: “Estaba parado”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/qETz8f6qcL — Revista Semana (@RevistaSemana) August 16, 2026

“Estaba parado y por cuenta de una labor muy diligente de la señora ministra de Salud —aquí está nuestra querida ministra—, el buque empezó a operar desde el 14 y ha tenido todo el apoyo del Gobierno nacional y el apoyo del Hospital Universitario del Valle”, afirmó Abelardo De La Espriella.

Por otro lado, la Armada en sus redes sociales oficiales publicó: “Acompañamos al señor presidente de la República durante su visita al buque gospital Benkos Biohó y al ARC Bahía Colombia, que transportó toneladas de ayudas humanitarias destinadas a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Durante su visita, el mandatario entregó un balance a los colombianos sobre las cifras de atención y las afectaciones que dejó este suceso”.

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“El Benkos Biohó es una capacidad fundamental para llevar salud y bienestar a las comunidades más apartadas del Pacífico colombiano, lo que permite acercar atención y servicios a quienes más lo necesitan. A bordo del ARC Bahía Colombia, nuestros tripulantes también contribuyen a que la ayuda llegue de manera oportuna a las familias afectadas, y demuestran así que el poder naval está al servicio de Colombia”, puntualizó la Armada.