Gobierno reversó aumento de $46 por galón en la gasolina tras orden del presidente Abelardo De La Espriella

El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda informaron que quedó sin efecto el incremento de 46 pesos por galón previsto para la gasolina motor corriente durante octubre, luego de una instrucción del presidente de la República.

Abelardo De La Espriella ordenó revertir el aumento del precio de la gasolina para octubre: citó a reunión a la ministra de Minas

Según el comunicado, el mandatario citó a la ministra de Minas y Energía después de conocer el ajuste y ordenó que el aumento no fuera trasladado a los consumidores.

El incremento correspondía a una actualización del precio reconocido a los productores de etanol. De acuerdo con los ministerios, el cambio había sido tramitado como un ajuste de fórmula que tenía un efecto automático sobre el precio final de la gasolina.

#ATENCIÓN | El Ministerio de Minas y Energía (@MinEnergiaCo) reversó el aumento del precio de la gasolina de $46 pesos tras la orden del presidente @ABDELAESPRIELLA: “En adelante, ninguna decisión que toque el bolsillo se adoptará sin una explicación clara, transparente y… pic.twitter.com/qe2b4S6Nw8 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 2, 2026

Con la decisión, el reconocimiento económico a los productores de etanol se mantiene, mientras que el costo, calculado en 8.300 millones de pesos para octubre, será asumido por el Gobierno nacional mediante un subsidio a los usuarios.

“El alza de $46 por galón provenía de la actualización del precio reconocido a los productores de etanol”, señalaron los ministerios en el documento.

También indicaron que el ajuste “se había tramitado como un ajuste de fórmula, con efecto automático sobre el precio al público”.

El Gobierno sostuvo que las decisiones relacionadas con los precios que afectan a los consumidores deberán contar en adelante con una explicación previa.

“En adelante, ninguna decisión que toque el bolsillo se adoptará sin una explicación clara, transparente y pedagógica al país”, indicó la cartera de Minas.

En cuanto al ACPM, los ministerios señalaron que su precio permanecerá sin cambios, en continuidad con la medida adoptada en septiembre frente a los efectos del terremoto.

El presidente Abelardo De La Espriella revirtió la decisión de aumentar precio de la gasolina. Foto: X de Abelardo De La Espriella

La comunicación también señala que la reversión del incremento corresponde a una medida para octubre, mientras el Gobierno busca una alternativa de carácter permanente frente al aumento del precio internacional del petróleo y su impacto sobre la gasolina.

“Bajo la instrucción presidencial, los ministerios buscarán una solución articulada y permanente frente a la subida del precio internacional del petróleo y a su efecto sobre la gasolina”, precisaron.

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El Gobierno agregó que, cuando una medida que afecte los precios sea inevitable, será comunicada con anticipación y con información sobre sus efectos.

“Cuando una medida difícil sea inevitable, se dirá con tiempo, con cifras y en lenguaje llano”, afirmaron las carteras.