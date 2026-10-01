Dólar cierra a la baja; la divisa termina más barata la jornada del 1 de octubre

El dólar estadounidense terminó la jornada del martes 29 de septiembre en Colombia con una cotización de $ 3.310, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

Dólar inicia la jornada a la baja, tras decisión del Banco de la República de aumentar tasas. Arranca por debajo de 3.300 pesos

Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto en consumidores como en empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $ 2 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $ 3.310.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.298. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.346 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $ 3.369. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.307.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se negociaron aproximadamente 1.366 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 820,8 millones de dólares.

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Economía internacional

Estados Unidos afirmó el jueves que Europa debería cooperar con Washington en la búsqueda de alternativas para ampliar el suministro de combustible.

El país norteamericano busca por todos los medios contener la disparada de los precios del diésel, que se mantiene en niveles récord, con importantes consecuencias para muchos sectores de la economía.

La oferta de este carburante está perturbada por la guerra en Oriente Medio y el conflicto en Ucrania.

“A Europa le conviene trabajar con Estados Unidos en la exploración de distintas vías para aumentar la oferta de productos refinados y reducir los costos para los consumidores”, declaró a la AFP un funcionario estadounidense.

Según información de prensa, el gobierno del presidente Donald Trump instó a los gobiernos de la Unión Europea a liberar reservas de diésel para aliviar la fuerte subida de los precios.

“Pronto escucharán anuncios de nuestros amigos europeos sobre nuevos suministros de diésel que llegarán al mercado y que harán bajar de forma significativa los precios”, aseguró el miércoles en la Casa Blanca el secretario de Energía, Chris Wright.

Trump se declaró a favor de una prohibición temporal de las exportaciones estadounidenses de diésel, reclamada por algunos legisladores, pero la idea ya no parece ser la opción prioritaria actualmente.

*Con información de AFP.