Precio del dólar en casas de cambio para el viernes 25 de septiembre

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

El peso se debilita frente al dólar pese al petróleo caro. Tasa de cambio se mantiene sobre los $3.200

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa hoy

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) del dólar vigente en Colombia para este viernes, 25 de septiembre de 2026, se ubicó en $3.329,61 por dólar, lo que representó un aumento de $65,22 frente a la tasa de $3.264,39 registrada el jueves, 24 de septiembre. La variación fue positiva en el 2,00 %.

La TRM es el indicador oficial que sirve como referencia para las operaciones cambiarias en el país. Este valor es certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con la metodología establecida para el mercado cambiario. La entidad registra una TRM de $3.329,61 con vigencia para el 25 de septiembre de 2026.

Sin embargo, la TRM no representa necesariamente el precio final que encontrará una persona al comprar o vender dólares en efectivo, dado que las casas de cambio manejan sus propias cotizaciones según factores como la oferta, la demanda, los costos operativos, la disponibilidad de efectivo y los márgenes de operación.

Precio del dólar en casas de cambio este viernes 25 de septiembre

De acuerdo con la actualización del mercado de efectivo para este viernes, 25 de septiembre, estos son los precios promedio del dólar en casas de cambio en algunas ciudades del país:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.146 $3.242 96 Cali $3.150 $3.325 175 Cartagena $3.050 $3.300 250 Cúcuta $3.200 $3.275 75 Medellín $3.112 $3.229 117 Pereira $3.170 $3.250 80

Estas cotizaciones son referenciales y pueden cambiar durante la jornada. La fuente consultada para este viernes reporta precios de compra para las seis ciudades y precios de venta para Cartagena y Pereira; por ello, no se incluyen valores de venta no publicados para las demás ciudades.

En el mercado de efectivo, Medellín registró el mayor precio promedio de compra entre las ciudades con información disponible, con $3.360 por dólar. Bogotá y Cúcuta se ubicaron en $3.170 y $3.200, respectivamente, mientras que Cali registró $3.200.

En cuanto a la venta, Cartagena presentó una cotización de $3.980 por dólar, mientras que Pereira se ubicó en $3.800. En los demás casos, la fuente consultada no publicó una cotización de venta para este viernes.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

Para quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá, las casas de cambio manejan tarifas diferentes de acuerdo con sus condiciones de operación, disponibilidad de efectivo y dinámica del mercado.

La actualización disponible para este viernes, 25 de septiembre de 2026, muestra las siguientes referencias: