Dólar en casas de cambio: así le compran y le venden la divisa este jueves 24 de septiembre

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

El peso se debilita frente al dólar pese al petróleo caro. Tasa de cambio se mantiene sobre los $3.200

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa hoy

La tasa representativa del mercado (TRM) del dólar vigente en Colombia para este jueves, 24 de septiembre de 2026, se ubicó en $ 3.264,39 por dólar, lo que representó un aumento de $ 55,73 frente a la tasa de $ 3.208,66 registrada el miércoles, 23 de septiembre. La variación fue positiva en 1,74 %.

La TRM es el indicador oficial que sirve como referencia para las operaciones cambiarias en el país. Este valor corresponde a la tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con base en la metodología establecida para el mercado cambiario.

Sin embargo, no representa necesariamente el precio final que encontrará una persona al comprar o vender dólares en efectivo, dado que las casas de cambio aplican sus propias cotizaciones según factores como oferta, demanda, costos operativos, disponibilidad de efectivo y márgenes de operación.

De acuerdo con la actualización del mercado de efectivo para este jueves, 24 de septiembre, estos son los precios promedio del dólar en casas de cambio en algunas ciudades del país:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.146 $3.242 96 Cali $3.150 $3.325 175 Cartagena $3.050 $3.300 250 Cúcuta $3.200 $3.275 75 Medellín $3.112 $3.229 117 Pereira $3.170 $3.250 80

Las cotizaciones corresponden a valores referenciales del mercado de efectivo y pueden cambiar durante la jornada.

En el mercado de efectivo, Cúcuta registró un precio promedio de compra de $ 3.200 por dólar, mientras que Cali se ubicó en $ 3.150 y Pereira en $ 3.170. En Bogotá, la referencia promedio de compra fue de $ 3.146 por dólar.

Por el lado de la venta de dólares, Cali presentó una cotización promedio de $ 3.325 por dólar, seguida por Cartagena con $ 3.300. Pereira registró $ 3.250, Cúcuta $ 3.275, Bogotá $ 3.242 y Medellín $ 3.229.

La TRM registró un incremento importante frente a la jornada anterior. Después de subir $ 41,19 entre el viernes 18 y el lunes 21 de septiembre, cuando pasó de $ 3.151,73 a $ 3.192,92, el indicador bajó apenas $ 0,39 el martes hasta $ 3.192,53. El miércoles retomó el avance y aumentó $ 16,13, hasta $ 3.208,66. Este jueves volvió a subir con fuerza y ganó $ 55,73, hasta $ 3.264,39.

En lo corrido de septiembre, la TRM comenzó el mes en $ 3.213,97 y posteriormente llegó a un mínimo de $ 3.072,27. Con el valor vigente este jueves, la tasa se encuentra $ 50,42 por encima del nivel con el que comenzó septiembre, equivalente a un avance aproximado de 1,57 %.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

Para quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá, las casas de cambio manejan tarifas diferentes de acuerdo con sus condiciones de operación, disponibilidad de efectivo y dinámica del mercado.

La actualización disponible para este jueves, 24 de septiembre de 2026, muestra las siguientes referencias para algunos establecimientos de la capital: