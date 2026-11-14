Dólar en casas de cambio para el sábado 14 de noviembre de 2026

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

Gobierno logra respaldo unánime del gabinete a las bases del Plan Nacional de Desarrollo: ¿qué viene ahora?

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para su compra y venta.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 14 de noviembre de 2026

Este sábado, 14 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.316,70 por dólar, de acuerdo con la cotización certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La tasa representa un incremento de $14,79 frente al viernes 13 de noviembre, cuando se ubicó en $3.301,91. Esto equivale a un aumento del 0,45 %.

La TRM vigente este sábado se mantendrá hasta el martes 17 de noviembre, debido al fin de semana y al festivo del lunes 16 de noviembre.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Para esta jornada, las cotizaciones de referencia muestran variaciones importantes entre las principales capitales del país.

Estos valores son orientativos y pueden cambiar durante el día dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las cotizaciones de referencia disponibles para el sábado 14 de noviembre de 2026:

Bogotá $3.210 $3.280 $70 Cali $3.120 $3.250 $130 Cartagena $3.750 $3.980 $230 Cúcuta $3.290 $3.330 $40 Medellín $3.410 $3.300 -$110 Pereira $3.730 $3.800 $70

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, y también el precio de venta más elevado, con $3.980.

En contraste, Cali presenta el precio de compra más bajo, con $3.120 por dólar. Para quienes buscan comprar dólares, Cali también registra la cotización de venta más económica, con $3.250, seguida de Medellín, con $3.300.

En cuanto a la diferencia entre compra y venta, Cartagena presenta el mayor margen, con $230 por dólar. Cúcuta registra una diferencia de $40.