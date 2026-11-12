Gobierno logra respaldo unánime del gabinete a las bases del Plan Nacional de Desarrollo: ¿qué viene ahora?

El pleno del gabinete ministerial respaldó por unanimidad las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030 “Colombia, la Patria Milagro” durante una sesión ampliada del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), convocada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

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La jornada, que comenzó con una invocación espiritual a cargo del capellán de la Presidencia de la República, se extendió durante toda la mañana y contó con la participación de los diferentes sectores del Gobierno nacional. En el encuentro se estudiaron los lineamientos que orientarán la formulación del documento, cuya construcción continuará con mesas técnicas.

El gabinete ministerial respaldó las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. La propuesta contempla siete ejes temáticos, entre ellos desarrollo regional, crecimiento económico, transformación del Estado, reconstrucción y seguridad. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/tIuozd0ulu — Revista Semana (@RevistaSemana) November 12, 2026

El jefe de Despacho de la Presidencia, Nicolás Gómez, señaló que la aprobación contó con la participación de todas las dependencias del Ejecutivo y destacó el enfoque territorial de la propuesta.

“Contamos con la presencia de todo el gabinete en pleno, con todos los sectores del Gobierno nacional, un esfuerzo que ha liderado el señor director, que lleva un mensaje claro de este Gobierno, que es el empoderamiento a las regiones, la escucha a las regiones y un esfuerzo de descentralización”, afirmó.

Gómez agregó que el proceso continuará con espacios de revisión técnica. “Todo quedó plasmado, vamos a seguir en el proceso con mesas técnicas, con todo el rigor que caracteriza el Gobierno nacional”, indicó.

Por su parte, el director del DNP, Julián Buitrago, explicó que las bases están estructuradas alrededor de siete ejes temáticos, sobre los cuales se desarrollará el articulado del PND durante diciembre y enero.

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El primero es Colombia de las Regiones, que plantea una construcción desde los territorios y los sectores. El segundo corresponde a la formación de capital y talento humano, con el propósito de avanzar hacia una meta de crecimiento económico del 6 %.

El tercer eje, denominado Milagro Social, aborda la distribución de la prosperidad en el territorio nacional. El cuarto, Milagro Económico, contempla la transformación del país mediante megaproyectos.

El gabinete ministerial respaldó las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Foto: Montaje Semana

La propuesta también incluye la transformación del Estado, con énfasis en una estructura liviana, pequeña y eficiente. El sexto eje está relacionado con la reconstrucción de la zona suroccidental afectada por el sismo del 10 de agosto y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias.

Finalmente, el séptimo eje, denominado Patriotismo Constitucional, plantea acciones para recuperar la seguridad ciudadana en el territorio nacional y fortalecer la atención de la justicia.

Con la aprobación de las bases, el Gobierno continuará la elaboración del articulado del PND, que definirá las orientaciones y acciones para el periodo 2026-2030.