Fedearroz advierte que gravar insumos agropecuarios elevaría costos e hizo llamado al Gobierno Nacional

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) pidió que las medidas contempladas en la ley de rescate fiscal prioricen la producción nacional y el empleo, y que no se establezcan nuevos impuestos que incrementen los costos de producción del sector agropecuario.

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El gremio manifestó que reconoce la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y garantizar los recursos que requiere el Estado, pero señaló que la búsqueda de mayores ingresos tributarios debe considerar los efectos sobre las actividades productivas.

“Estamos de acuerdo en la búsqueda de los instrumentos que generen los ingresos que el país necesita, siempre que sus disposiciones prioricen la producción nacional, la generación de empleo y el crecimiento de la economía”, indicó Rafael Hernández Lozano, gerente general de Fedearroz.

Rafael Hernández, presidente de Fedearroz Foto: helen ramírez

Uno de los principales puntos de preocupación de la Federación es la propuesta de gravar con el impuesto al valor agregado (IVA) los insumos y servicios agropecuarios. Según el gremio, esta medida incrementaría los costos de producción y afectaría la capacidad del campo para generar riqueza y puestos de trabajo.

En ese sentido, Hernández sostuvo que “el campo colombiano necesita incentivos, alivios y condiciones para producir, no nuevos impuestos que comprometan su competitividad”.

El pasado 3 de noviembre, el dirigente gremial envió una comunicación al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, en la que solicitó mantener la cadena productiva del arroz excluida del IVA.

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Fedearroz también señaló que la producción nacional de alimentos involucra actividades que van desde la adquisición de insumos y maquinaria hasta el transporte, la industria y el comercio.

Por ello, considera que proteger los diferentes eslabones de estas cadenas permite mantener empleos, dinamizar las economías regionales y garantizar el abastecimiento de alimentos.

Fedearroz advierte que gravar insumos agropecuarios elevaría costos; Foto: Adobe Stock

La Federación advirtió que limitar la capacidad productiva del país podría aumentar la dependencia de las importaciones, afectar la competitividad nacional y reducir la actividad económica, con posibles efectos sobre los mismos ingresos tributarios que se busca recaudar.

Por otra parte, el gremio confirmó que realizará el 40.º Congreso Nacional Arrocero del 25 al 27 de noviembre, en Bogotá. Durante el encuentro se analizará la situación del sector en 2025 y 2026, las implicaciones de la desgravación a cero arancel del arroz estadounidense y los efectos de la variabilidad climática sobre el cultivo.