Tesla vs. BYD: esta fue la marca que ganó la batalla del mercado eléctrico en octubre

Los gremios del sector automotor Fenalco y ANDI compartieron el más reciente boletín mensual de la venta de vehículos eléctricos nuevos en el país durante el mes de octubre.

Estos fueron los carros eléctricos más matriculados en Colombia en octubre: hubo un crecimiento del 120%

Según la información compartida por las entidades encargadas, el mercado sigue presentando un avance en las tecnologías de cero emisiones, demostrando el interés de usuarios para adquirir estos modelos en el país.

En octubre, se llegaron a comercializar un total de 4.603 unidades eléctricas nuevas en el país, lo que derivó en un crecimiento del 120,2 % frente al mismo mes de 2025. Estos carros representaron el 14,3 % del mercado nacional durante este periodo.

Si se tiene en cuenta lo transcurrido del año, los vehículos eléctricos han vendido un total de 44.387 ejemplares, un crecimiento del 207 %.

Las marcas que más han destacado en el mercado durante este año han sido Tesla y BYD, las dos fabricantes más destacadas en la industria automotriz eléctrica.

Tesla y BYD dominan el mercado de los eléctricos en Colombia. Foto: Getty Images

Si bien ambas compañías compiten para ser la mejor en el mismo mercado, cada una de ellas utiliza métodos diferentes para conseguir su objetivo; por un lado, Tesla se inclina hacia el software, eficiencia y ecosistema de carga, mientras que en el caso de BYD, sus puntos fuertes son las baterías, variedad de modelos y ofertas, en las que destacan unidades híbridas enchufables.

Los números de Tesla y BYD en el mes de octubre

Durante lo recorrido del 2026, Tesla ha sido la fabricante que más ha destacado en el mercado automotor eléctrico, superando por una amplia diferencia a todos sus competidores, entre ellos a BYD.

Las dos fabricantes registraron los mayores volúmenes de comercialización de carros eléctricos en octubre. Foto: Getty / Montaje Semana

El reporte mensual de octubre demuestra que la marca del multimillonario Elon Musk llegó a comercializar un total de 955 unidades, teniendo una participación del 20,7 %.

En el caso de BYD, la marca china llegó a comercializar 750 ejemplares durante el mismo periodo, quedando en el segundo puesto.

Si se acumula los meses anteriores del 2026, las cifras de Tesla aumentan exponencialmente, llegando a tener 17.497 ventas. Para BYD, las cifras comparten un total de 8.969 unidades vendidas.

La tabla de comparación entre ambas marcas queda de la siguiente forma:

Posición Marca Unidades octubre Participación octubre Posición año Unidades año Participación año 1 Tesla 955 20,7 % 1 17.497 39,4 % 2 BYD 750 16,3 % 2 8.969 20,2 %

En cuanto a sus ejemplares, el modelo más destacado de Tesla ha sido el Tesla Model Y, el cual no solamente es el carro eléctrico con las mayores ventas en el país, sino que también se posiciona como el vehículo más comercializado en Colombia, con 884 ventas en octubre y 15.265 en lo acumulado del 2026.

Para BYD, su modelo más exitoso ha sido el BYD Yuan Up, la cual es el segundo carro eléctrico más vendido en la nación. No obstante, a pesar de haber comercializado hasta la fecha 4.188 unidades, en el mes de octubre solamente lograron comercializar 280 ejemplares, quedando en la 4.ª posición y siendo superado por otros carros como el Chery E5 y el Great Wall Ora 5.

La comparación entre los modelos más exitosos de las dos marcas se mantuvo de esta manera: