De carros de lujo a vehículos eléctricos: estas son las marcas que se tomarán el Salón del Automóvil 2026

A partir de este jueves 12 de noviembre comienza la edición número 20 del Salón Internacional del Automóvil, el evento de la industria automotriz que se encarga de reunir a las principales marcas del sector.

El Salón del Automóvil regresa a Bogotá: estas serán las novedades de su 20° edición

La convocatoria se llevará a cabo en Corferias, Bogotá, teniendo múltiples lanzamientos de modelos y encuentros para todo el público hasta el 22 de noviembre.

Durante la feria habrá presencia de representantes y funcionarios del mercado automotor que buscan seguir impulsando nuevas tecnologías que se acoplan a las necesidades de millones de colombianos.

Las entidades que patrocinan el evento informan que el horario para disfrutar de la experiencia será de 10:00 a.m. hasta las 08:00 p.m. durante los 10 días de duración. El costo de la entrada para personas mayores de 12 años es de $43,000 y gratis para menores de edad hasta los 12 años.

El Salón Internacional del Automóvil llega en un momento en el sector automotriz colombiano ha conseguido grandes números durante lo recorrido del 2026.

Los reportes más recientes de la ANDI y Fenalco registran que, con corte hasta el mes de octubre, en el país se han matriculado un total de 279.387 unidades nuevas. Con estos números, el mercado ya ha superado las cifras registradas durante todo el año anterior con 254.205 ventas.

La feria automotriz presenta una amplia oferta de vehículos para los colombianos. Foto: Salón Internacional del Automóvil - API

Algunas marcas ubicadas en el país estiman que, para el cierre de este año, el mercado puede estar finalizando con ventas aproximadas a las 340.000 o 345.000 unidades.

Los grandes números que se han registrado en Colombia también se han conseguido con el avance de la movilidad sostenible, en el que los vehículos eléctricos e híbridos han tenido casi la mitad de la participación en el mercado, con un 46,3 %.

El impacto ha sido tan notable que, en lo recorrido del 2026, el modelo más vendido en el país ha sido un carro 100 % eléctrico, siendo el Tesla Model Y, con más de 15.000 unidades comercializadas.

¿Qué marcas están presentes en el Salón del Automóvil 2026?

De acuerdo con el Salón del Automóvil, distintas marcas del sector automotor estarán disponibles durante la edición de este año, ofreciendo una gran variedad de modelos que buscan responder a las demandas que muchos usuarios tienen hoy en día.

La edición número 20 del Salón del Automóvil cuenta con la participación de marcas tradicionales y nuevas compañías. Foto: Salón Internacional del Automóvil - API

Algunas de las marcas presentes para la feria son las siguientes: