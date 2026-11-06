El Salón del Automóvil regresa a Bogotá: estas serán las novedades de su 20° edición

Uno de los encuentros más importantes del sector automotriz colombiano celebrará dos décadas de historia con una amplia muestra de vehículos y tecnologías. Esta edición se realizará del 12 al 22 de noviembre en Bogotá.

El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá se ubicará en Corferias con una edición especial, la número 20. El evento, organizado por Fenalco y Corferias, reunirá a fabricantes y representantes de varios segmentos de la industria, en un espacio dirigido tanto a los aficionados del sector como a quienes se encuentren pensando en comprar un carro.

Según los organizadores la feria llegará a contar con la participación de 83 marcas, que presentarán alternativas para distintos perfiles de conductores y necesidades del mercado colombiano.

Durante los 10 días que va a durar los visitantes podrán conocer modelos de diferentes categorías, desde carros para uso común hasta vehículos familiares, deportivos, eléctricos, híbridos y opciones destinadas al trabajo.

Las marcas participantes

La oferta estará distribuida en distintos segmentos. Para quienes buscan su primer carro o un vehículo para desplazamientos urbanos, estarán marcas como Chevrolet, Hyundai, Mazda, Renault, Volkswagen, Peugeot, Jeep y Bestune.

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También habrá alternativas para familias, con propuestas de fabricantes como Kia, Mitsubishi, Ford, Changan, MG, Jetour y Subaru. En este segmento, cosas como el espacio interior, la comodidad, el espacio del baúl y los elementos de seguridad pueden ser importante al momento de escoger entre las opciones que hay.

Incluso habrá espacio para los fans de los vehículos deportivos o de alta gama, pues allí habrá ejemplares de BMW, MINI, Porsche, Volvo o Mercedes-Benz.

Actividades de la feria y precios

El evento, más allá de solo exhibir vehículos, también incluirá secciones para pruebas de manejo, lanzamientos, muestras de tecnología, zonas de accesorios, autopartes y demás.

Los visitantes también podrán acercarse a entidades financieras y aseguradoras para conocer alternativas relacionadas con la compra de un vehículo.

El precio de la preventa general es de $38,000 para mayores de 12 años, los menores de esta edad pueden ingresar sin costo. El horario de la feria será de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. los 10 días de duración.