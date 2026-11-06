Querida locutora se despide de La Kalle tras 5 años al aire: este fue el emotivo mensaje con el que confirmó su renuncia

La comunicadora social y locutora colombiana Laura “Lala” Sarmiento oficializó su retiro de la emisora La Kalle 96.9 FM, perteneciente al grupo Caracol Televisión.

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Tras cinco años al aire como una de las voces y caras principales de la emisora, la presentadora confirmó a través de sus redes la decisión de dar un paso al costado para asumir nuevos proyectos profesionales.

Este movimiento se suma a una serie de reestructuraciones y salidas recientes registradas en la empresa de Caracol Televisión.

A través de una publicación en sus redes sociales, Sarmiento compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a los oyentes, a sus compañeros de trabajo y a las directivas del canal.

“Sí, señores, es real: renuncié a la emisora La Kalle La Manda Más. Anuncié mi retiro hace una semana y entregaré mi puesto durante estos días. Me voy agradecida con los oyentes por tanto amor”, manifestó la locutora en su declaración en video.

En el texto que acompañó la publicación, la locutora boyacense enfatizó la satisfacción por el trabajo realizado durante su permanencia en la empresa:

“Me voy tranquila, con el corazón agradecido por tantos momentos y con el deber cumplido de que lo hice todo por esta marca. Gracias a todos los oyentes, artistas, compañeros y directivos por las experiencias. En el camino nos veremos y oiremos”.

Sarmiento adelantó además que se prepara para el inicio de nuevas metas laborales, aunque no precisó cuál será su próximo destino profesional.

El nombre de la comunicadora también cobró notoriedad pública a principios de 2024, cuando enfrentó un delicado proceso de salud y recuperación tras ser víctima de un grave accidente de tránsito mientras se desplazaba como pasajera en una motocicleta en el occidente de Bogotá.

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En aquel momento, la locutora sufrió múltiples fracturas y traumatismos que la mantuvieron alejada temporalmente de los micrófonos.

La salida de Lala Sarmiento ocurre en un momento de diversos cambios en la nómina de talentos de Caracol Televisión. En semanas recientes, el canal ha registrado la partida de figuras de amplia trayectoria en la emisión informativa de Noticias Caracol como Daniela Pachon y Juan Camilo Merlano.