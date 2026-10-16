Agencia Nacional de Tierras aceptó renuncia de funcionario que se grabó cocinando un armadillo: duró 45 días en el cargo

La polémica por el video de un funcionario de la Agencia Nacional de Tierras cocinando un armadillo tuvo un nuevo capítulo el viernes 16 de octubre de 2026. Yordy Medina Noriega, quien se desempeñaba como asesor de comunicaciones de la entidad, renunció en medio de las críticas que provocó la grabación y de las actuaciones anunciadas por los organismos de control.

La salida de Medina se formalizó el jueves 15 de octubre, cuando Lina María Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras, aceptó su renuncia. El funcionario había sido nombrado el 26 de agosto y se posesionó el 1 de septiembre de 2026, por lo que permaneció apenas 45 días en el cargo.

Su retiro se produjo después de que las imágenes circularan en redes sociales y generaran cuestionamientos de dirigentes políticos y organizaciones defensoras de los animales.

Procuraduría abre investigación al jefe de comunicaciones de la ANT por video donde se le ve cocinando a un armadillo

Al mismo tiempo, la Procuraduría General de la Nación abrió una actuación disciplinaria para esclarecer lo ocurrido y verificar si la conducta pudo vulnerar las normas que protegen la fauna silvestre en Colombia.

La grabación comenzó a circular el miércoles 14 de octubre. En ella aparece Medina revolviendo una olla en la que se prepara un armadillo, conocido también en distintas regiones como cachicamo o gurre. Durante el registro, el entonces funcionario se refiere al animal y hace alusión a las costumbres culinarias de los Llanos Orientales.

”Hoy tenemos un cachicamo acá en Bogotá”, afirma en el video, según las publicaciones que reprodujeron el contenido. En otro momento, señala que, aunque esté lejos de los Llanos, se puede comer como si estuviera allí. En las imágenes se alcanzan a observar partes del animal mientras se cocina.

La difusión de las imágenes provocó reacciones de rechazo entre ciudadanos, dirigentes políticos y colectivos animalistas, que cuestionaron que una persona vinculada a una entidad estatal apareciera preparando un ejemplar de fauna silvestre cuya captura y aprovechamiento pueden estar sujetos a restricciones legales.

La senadora Andrea Padilla, del partido Alianza Verde y reconocida por su defensa de los derechos de los animales, fue una de las voces que reaccionó públicamente a la difusión de la grabación. La congresista cuestionó que un funcionario de la ANT apareciera involucrado en el consumo de un animal silvestre y pidió que las autoridades investigaran lo ocurrido.

La renuncia de Medina no cerró el caso. La Procuraduría General de la Nación abrió una actuación disciplinaria y ordenó verificar las circunstancias relacionadas con la grabación.

Polémica por video del jefe de comunicaciones de la ANT cocinando un armadillo

Entre las medidas anunciadas se encuentra un requerimiento a la ANT para que entregue, en un plazo de cinco días, la certificación laboral del funcionario, con las fechas de nombramiento, posesión y renuncia, sus funciones y la información salarial correspondiente a 2026. También se solicitó apoyo a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para identificar y preservar el video.

Adicionalmente, la Procuraduría pidió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que certifiquen si el armadillo involucrado corresponde a una especie protegida y si su consumo está permitido, particularmente en Bogotá.