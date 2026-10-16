“No me ignoren, conductores”: hombre en silla de ruedas demora hasta 2 horas en coger bus

Esperar un bus puede convertirse en una odisea para Fabián Taborda, un hombre con discapacidad que vive en Medellín y utiliza una silla de ruedas eléctrica para movilizarse.

Según denunció en un video, algunos conductores de las empresas Girardota, Barbosa y Copacabana no se detienen cuando les solicita el servicio, obligándolo a permanecer hasta dos horas esperando.

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“Me ignoran”, es la frase con la que resume lo que asegura vivir desde hace tiempo. En las imágenes que acompañan su denuncia, Taborda sostiene que los buses recogen a otros pasajeros, pero no paran cuando él les hace la señal para abordar.

La situación, según explica, no solo le dificulta desplazarse. También tiene consecuencias para su salud, pues afirma que permanecer durante largos periodos bajo el sol lo descompensa debido a su condición de discapacidad.

“Fácilmente me puedo estar esperando una hora y media, dos horas para que ellos me lleven”, relató en su llamado público, en el que pidió a las empresas involucradas revisar el comportamiento de sus conductores.

El llamado a las empresas y las autoridades

Taborda pidió que se refuercen las capacitaciones para los conductores y que se les recuerde la importancia de garantizar un servicio accesible para las personas con discapacidad. En su denuncia, también solicitó la intervención de la Superintendencia de Transporte, las alcaldías y otras autoridades competentes.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios han pedido que se revise lo denunciado y que las entidades correspondientes tomen medidas. Sin embargo, hasta el momento, la información suministrada no incluye una respuesta oficial de las empresas señaladas ni de los organismos de control.

Fabián Taborda, hombre en silla de ruedas, siendo ayudado por conductor de la empresa Bellanitas Group Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Denuncias Antioquia / Montaje SEMANA

La empresa a la que agradeció por ayudarlo

En medio de su denuncia, Fabián también destacó una experiencia positiva. Agradeció a Bellanitas Group y a sus conductores por la atención que, según cuenta, recibe de esa compañía.

En particular, mencionó a Camilo, un conductor que finalmente se detuvo para recogerlo con mucha cordialidad después de que, según su relato, llevara cerca de dos horas esperando.

Taborda aseguró que ese trato le ha permitido movilizarse con mayor amabilidad y comodidad, y pidió que su caso se haga visible para evitar que otras personas con discapacidad atraviesen situaciones similares.

Su mensaje busca que las empresas revisen la atención que prestan y que las autoridades investiguen lo ocurrido. Mientras tanto, su denuncia pone sobre la mesa una dificultad cotidiana que, para él, va mucho más allá de esperar un bus: poder transportarse sin quedar a merced de que algún conductor decida detenerse.