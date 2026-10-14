Polémica por video del jefe de comunicaciones de la ANT cocinando un armadillo

Varios ciudadanos y líderes políticos expresaron su indignación luego de que el jefe de comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Yordy Medina Noriega, se grabara cocinando un armadillo.

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Según una publicación que exalta la cultura llanera, se trata de un “gurre o cachicamo”, como se le conoce a determinadas especies de armadillo en varias regiones del país, entre ellas en los llanos orientales.

Una de las que reclamó fue la senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde, quien defiende la causa animalista.

“Presidente Abelardo De La Espriella, directora Lina María Garrido, denuncian que este funcionario de la Agencia Nacional de Tierras está involucrado en el consumo de un armadillo: animal silvestre protegido por ley. Por los animales y por la legalidad, lo correcto es investigar la denuncia y, en caso de confirmarla, tomar medidas penales y disciplinarias”, pidió la congresista.

Desde distintos sectores han señalado que se trata de una especie silvestre amenazada y han cuestionado si el funcionario incurrió en delitos ambientales. También sostienen que quien representa al Estado debería proteger la fauna.

“En la ANT, al parecer, la protección de la fauna silvestre también quedó en veremos. Yordi Medina, director de Comunicaciones de la entidad, exhibiendo un armadillo como si fuera un juguete”, cuestionó la senadora Laura Cristina Ahumada, del Pacto Histórico.

Los armadillos en Colombia son fundamentales para la conservación del medioambiente. Según el Ministerio de Ambiente, seis de las 22 especies de armadillos que existen habitan en el país, por lo que se pide contribuir a su conservación y evitar la comercialización de su carne.

Los armadillos son una especie protegida en el país. Foto: Cormacarena

Su labor resulta importante porque los armadillos cavan sus madrigueras a través de túneles en los que generalmente acumulan gran cantidad de material vegetal y permiten que el suelo se hidrate, se oxigene y se recupere, lo que hace fundamentales a estos animales para el mantenimiento de bosques y sabanas.

Desde distintas entidades del orden nacional y regional se han impulsado campañas para generar educación ambiental y conservar estas especies.

En Colombia, los Llanos Orientales concentran la mayor diversidad de estas especies, aunque también se encuentran en distintas partes del país.

En las sabanas de los Llanos Orientales habita un armadillo endémico conocido como sabanerito, una de las especies amenazadas.

En el caso del funcionario de la ANT, SEMANA conoció que hará un pronunciamiento público sobre estos hechos.