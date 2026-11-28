Un misterioso lobista costeño, con la bendición del círculo cercano del expresidente Gustavo Petro y sin ningún tipo de vinculación laboral, habría despachado desde una oficina a pocos pasos de la que ocupaba el entonces mandatario colombiano.

Se trata de Fernando Jesús Garcés Dajud, quien ocupó la oficina 210 de la Casa de Nariño durante una parte de la gestión de Angie Rodríguez como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Este medio logró establecer que el hombre no fue funcionario público ni contratista.

Se trató de un ciudadano, común y corriente, que ocupó un despacho ubicado en el mismo pasillo de la oficina de Gustavo Petro y la exprimera dama Verónica Alcocer durante varios meses.

SEMANA conoció que José Alexis Mahecha, exsubdirector del Dapre, interpuso una denuncia contra Rodríguez ante la Fiscalía General de la Nación, así como otras personas por determinar, con el fin de que se investiguen presuntas irregularidades en torno a la influencia de Garcés en la Casa de Nariño.

Las denuncias de Mahecha están sustentadas en chats y audios. En las grabaciones, que fueron mensajes directos enviados al exsubdirector del Dapre, se escuchan instrucciones de Rodríguez y Garcés, según conoció SEMANA.

De acuerdo con los audios, Angie Rodríguez le dio instrucciones para adecuarle el despacho a Garcés Dajud, así como para gestionar reuniones con altos funcionarios del Estado y diplomáticos.

Además, en la denuncia, Mahecha pidió investigar algunas contrataciones que presuntamente se habrían materializado a través de Garcés, y por instrucción de Rodríguez, en la Casa de Nariño.

Así conoció a Angie Rodríguez

En conversación con SEMANA, la exdirectora del Dapre aseguró este sábado que conoce a Garcés desde que era integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la exsenadora Clara López.

“Lo conocí en el Congreso. ¿Quién no va al Congreso? Ahí está todo el mundo. Yo lo veía allá en el Congreso, pero no sé qué hacía. Al igual que él, saludaba a todo el mundo y me hablaba con todo el mundo", manifestó Rodríguez.

Garcés tuvo una oficina en la Casa de Nariño. Foto: AFP

Luego, durante el tiempo que ocupó la dirección del Dapre, Rodríguez aseguró que Garcés llegaba a la Casa de Nariño por reuniones agendadas directamente con el expresidente Gustavo Petro.

“Todos en Casa de Nariño lo conocíamos porque el presidente lo citaba y siempre lo dejaba plantado”, explicó Rodríguez, quien además aseguró que la oficina no fue asignada a Garcés, sino que allí se ubicaban a los visitantes del exmandatario que estaban a la espera de ser recibidos.

“Todos en Casa de Nariño lo conocíamos porque el presidente lo citaba y siempre lo dejaba plantado. Fue muchísimas veces y yo lo ponía a esperar en mi oficina o en esa oficina que señalan, o en la de la primera dama o una que tenía de sala de juntas”, dijo.

Y aseguró que este tratamiento no solo se le daba a Garcés: “A todo el mundo, como a los catalanes. Ahí mientras esperaban al presidente. Obviamente, se encontraban con congresistas, ministros... todo el mundo hablaba con todo el mundo”.

De acuerdo con Rodríguez, se volvió cercana con Garcés a raíz de la situación de presión y persecución que vivía al interior del gobierno Petro.

“Yo sí me volví más cercana a él cuando empecé a contarle mi situación de cosas que me estaban pasando, sin entrar en los detalles de las amenazas ni nada de eso. Y él fue el que me orientó para que yo buscara ayuda, sobre todo de terapias y todo eso”, dijo.

La contratación

Ante los contratos que piden investigar, Rodríguez asegura que ella vinculó a quienes cumplían los requisitos legales. Pero el señor Mahecha, según ella, se “enfrascó con dos personas” que continuaron en el Dapre y tienen contrato hasta el 31 de diciembre.

“Trabajaron conmigo como cuatro o cinco meses, pero, este año, cuando ya no estaba en el Dapre, se vincularon desde febrero hasta el 31 de diciembre, bajo el mando de Nhora Mondragón”, dijo.

Y agregó: “Vinculé a muchas personas en general. Ayudé a mucha gente. Y lo mismo el presidente”.

Igualmente, mencionó al menos tres contratos que Mahecha pidió a las autoridades investigar. Según Rodríguez, su equipo jurídico revisó la situación y sostuvo que no existe relación entre Garcés y las firmas que suscribieron los convenios.

La advertencia de Rodríguez sobre Mahecha

Gustavo Petro, José Alexis Mahecha Acosta y Angie Rodríguez. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: SEMANA.

Rodríguez aseguró que Mahecha, quien desde el 14 de marzo de 2025, a través de una resolución, tenía bajo su cargo la ordenación del gasto de Dapre, que incluye el poder sobre cualquier tipo de contrato, fue objeto de alertas previas por posibles irregularidades en contratación.

“Al advertir que se tramitaban contratos y nombramientos sin consultarme, impartí la instrucción de que debían informarme y obtener mi autorización previa. Posteriormente, integrantes de mi equipo alertaron sobre nuevos contratos de cuantías considerables. Reiteré expresamente mi instrucción”, dijo Rodríguez.

En un chat, la exdirectora del Dapre le escribió a los asesores de su despacho: “Nadie está autorizado de tramitar nombramientos o contratos. Yo soy quien autoriza. Me informan cualquier novedad a mí”.

El chat de Angie Rodríguez advirtiendo sobre la contratación en el Dapre. Foto: SEMANA

Un trabajador le contestó que se habían suscrito nuevos contratos “por valores considerables”, frente a lo que Rodríguez reitera la orden.

Por eso, según narra la exdirectora del Dapre, apartó a Mahecha: “Situaciones que consideré montajes en mi contra”.

“El 19 de noviembre de 2025 informé al presidente que, a mi juicio, Mahecha había abusado de mi confianza y vinculado exagentes del DAS a mis espaldas. Su respuesta fue que era mejor limar asperezas que profundizarlas. Pese a mi advertencia, decidió continuar con su vinculación al Gobierno”, dijo Rodríguez.

En un chat, la exdirectora del Dapre le advierte lo que le habría hecho Mahecha.

Chat entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez. Foto: SEMANA

“Hola Angie. ¿Por qué no has publicado la hoja de vida de Mahecha?“, se lee en un mensaje enviado por Petro a Rodríguez a propósito de un nuevo cargo para Mahecha en el Gobierno, como secretario general de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), donde finalmente sí fue nombrado.

“Señor presidente, si usted me da la orden, lo hago. Pero ese señor me hizo un montaje muy al estilo DAS. Me maltrató y abusó de mi confianza para meter exagentes del DAS al Dapre a mis espaldas”, dijo Rodríguez.

“Me parece que es mejor limar asperezas que profundizarlas”, le dijo Petro.

Angie Rodríguez denunció posibles títulos falsos de una miembro de la UTL de Claudia Romero, también señalada de alterar diplomas

“Posteriormente, recibí información sobre un presunto respaldo de Liliana Rincón, presunta proxeneta del señor Gustavo Petro, a Mahecha, ambos oriundos del Tolima, según información recibida”, dijo Rodríguez, haciendo referencia a una de las mujeres mencionadas por Deicy Jiménez.

Finalmente, Rodríguez niega la asignación de una oficina a Garcés y reiteró: “Facilitar espacios para personas citadas por el presidente no demuestra por sí mismo una oficina paralela ni una relación comercial. No tengo ninguna relación comercial o económica con ninguna empresa”.

Serán las autoridades quienes determinen si efectivamente existe un vínculo entre Rodríguez y Garcés. También resulta difícil de creer que el entonces presidente Petro no tuviera conocimiento detallado sobre todas las movidas de Garcés. “El personaje se apellida Garcés (...) Nunca me propuso algún tipo de negocio porque sabía que sería la última reunión conmigo, pero apenas saqué a Angie no volvió a aparecer”, dijo Petro este sábado en su cuenta en X.

Mientras tanto, la exdirectora del Dapre es una de las testigos de todo tipo de presuntas irregularidades y actos de corrupción en el gobierno Petro, que van desde tráfico de influencias hasta posibles intercambios de sexo por contratos.