Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, denunció a través de su cuenta de X que la representante del petrismo Claudia Teresa Romero Nader, a quien señalan de haber alterado sus diplomas académicos, tiene a una exfuncionaria del gobierno Petro en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) con denuncias por posibles títulos irregulares.

De acuerdo con Rodríguez, se trata de Nelfy Melo Morales, quien está vinculada desde el 23 de julio de 2026, con un asignación mensual de 7 millones de pesos.

En la UTL de la congresista Claudia Teresa Romero Nader, cuyos documentos académicos también han sido objeto de cuestionamientos, encuentro vinculada, desde el 23 de julio de 2026, a Nelfy Melo Morales, con una asignación mensual superior a siete millones de pesos. En enero de 2026, siendo directora del DAPRE, tan pronto tuve conocimiento de la presunta obtención irregular o falsa de tres títulos académicos por parte de Nelfy, secretaria del presidente Petro, solicité el inicio de una investigación ante la Oficina de Control Interno Disciplinario del DAPRE, siguiendo el conducto institucional correspondiente. Los tres títulos fueron expedidos el mismo día por la Fundación Universitaria San José: Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo. Radicado: MEM26-00003247. Recuerdo perfectamente las reuniones del presidente Petro con los congresistas del Pacto Histórico. Fue él quien dio la instrucción expresa de incluir a Claudia Romero en la lista cerrada, pese a la reiterada inconformidad de varios congresistas con mayor antigüedad y trayectoria política. ¿Qué títulos acreditó Nelfy ante el Congreso? ¿Qué pasó con la investigación disciplinaria que solicité? Menos mal abrí los ojos, cada día estoy más convencida de que aquello funciona como una secta. Todas mis actuaciones están debidamente documentadas. — Angie Lizeth Rodríguez Fajardo (@Angier_1992) November 26, 2026

“En enero de 2026, siendo directora del Dapre, tan pronto tuve conocimiento de la presunta obtención irregular o falsa de tres títulos académicos por parte de Nelfy, secretaria del presidente Petro, solicité el inicio de una investigación ante la Oficina de Control Interno Disciplinario del Dapre, siguiendo el conducto institucional correspondiente”, manifestó.

Angie Rodríguez acudió a la Fiscalía luego de que se perdiera su primer testimonio sobre Petro e hizo promesa: “¡Qué casualidad!"

Y agregó que se trata de tres títulos, expedidos el mismo día por la Fundación San José, polémica universidad que le entregó títulos falsos a Juliana Guerrero, activista del petrismo cercana a Gustavo Petro.

“Los tres títulos fueron expedidos el mismo día por la Fundación Universitaria San José: Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo”, detalló Rodríguez.

Además, dijo que el mismo expresidente Gustavo Petro pidió que Claudia Romero fuera incluida en la lista cerrada a la Cámara por Bogotá, “pese a la reiterada inconformidad de varios congresistas con mayor antigüedad y trayectoria política”.

Ante esto, Rodríguez pregunta qué títulos acreditó Nelfy ante el Congreso y pregunta qué pasó con la investigación que solicitó.

“Menos mal abrí los ojos, cada día estoy más convencida de que aquello funciona como una secta. Todas mis actuaciones están debidamente documentadas”, agregó.

Melo fue secretaria del presidente Petro desde 2022, antes de la llegada de Rodríguez al Dapre.

“Fue una de las personas respecto de las cuales recibí instrucciones expresas de no intervenir, pese a mis reservas frente a sus actuaciones y ‘trabajo’”, contó en redes sociales la exdirectora del Dapre.

Actualmente, se cuestiona a Romero Nader por la posible falsificación de un título de la Universidad Javeriana, el cual, presuntamente, habría sido recibido por la Universidad Católica como requisito previo para un posgrado al que la ahora congresista había aplicado.