Deicy Jiménez envió mensaje a Angie Rodríguez en medio de escándalo por los ‘sexocontratos’

Deicy Jiménez, la mujer que denunció en SEMANA que el expresidente Gustavo Petro le pagó con contratos los servicios sexuales que ella le prestó, le envió un mensaje a Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien también precisamente sigue realizando denuncias contra el exjefe de Estado.

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A través de su cuenta en Instagram, Jiménez dijo que Rodríguez está cada día más fuerte y valiente. Además, mostró su apoyo a la exdirectora del Dapre.

Así mismo, pidió a sus seguidores que sigan el nuevo perfil en Instagram de Rodríguez.

“Angie, cada día más fuerte y llena de valentía. Les comparto su nuevo perfil de Instagram para que la sigan y la acompañen. Todo mi apoyo para ella“, dijo puntualmente Jiménez en su mensaje, esta mañana de viernes 13 de noviembre.

El mensaje en Instagram de Deicy Jiménez. Foto: Cuenta en Instagram de Deicy Jiménez.

En medio del escándalo de los ‘sexocontratos’, Angie Rodríguez reveló recientemente un nuevo chat en el que Laura Sarabia, exfuncionaria del gobierno Petro, le ordenaba comprar tiquetes y reservar hoteles para el expresidente. Se trata de un chat con fecha del 15 de febrero de 2025.

El chat entre Angie Rodríguez y Laura Sarabia. Foto: SEMANA

“El presidente pide tiquetes y hoteles en sus viajes. Es importante que tú los compres y coordines. Más sus gastos personales”, le dijo Sarabia a Rodríguez.

Según Rodríguez, ella no sabía a qué se hacía referencia, dado que el hospedaje y transporte del expresidente Petro estaban cubiertos en ese entonces.

“No entendía a qué hacía referencia. ¿Por qué comprar tiquetes al presidente o por qué comprar tiquetes si el presidente tiene no un avión, sino varios aviones presidenciales? Además, ¿por qué hoteles? Si normalmente el presidente tiene casas privadas y le dan cortesía en muchos de los viajes a los que él iba, tanto nacional como internacionalmente", afirmó Rodríguez en un video.

De acuerdo con Rodríguez, posteriormente se enteró de que se trataba de gastos de la llamada “agenda privada”. “Yo no me presté para eso. Cuando me di cuenta de lo que estaba enfrentando, dije que eso no va conmigo y que no me iba a prestar para eso”, aseguró.