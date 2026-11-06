Angie Rodríguez habló en SEMANA de veracidad del chat donde Gustavo Petro le pidió mantener el contrato de Deicy Jiménez: “Obvio”

La exdirectora del Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, habló con SEMANA en la mañana de este viernes, 6 de noviembre, y confirmó la veracidad del chat entre el expresidente Gustavo Petro y ella donde el entonces mandatario le dio directrices sobre el contrato entre Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior.

Este es el chat del entonces presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez. Foto: Fotomontaje SEMANA

Jiménez es la mujer que tiene al político de izquierda contra las cuerdas porque denunció que él le pagó sus servicios sexuales con trabajo en el Estado.

La conversación entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez está fechada el 12 de diciembre de 2025, cuando ella aún era directora del Dapre, y tiene este diálogo:

[10:41 a.m.]: Por mi propia cuenta del país

Por mi propia cuenta del país [Archivo PDF] DeicyJimenez .pdf (197 kB)

(197 kB) [1:06 p.m.]: Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato mi interior

Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato mi interior [1:06 p.m.]: Perfecto, señor Presidente.

SEMANA le preguntó a Angie Rodríguez por la veracidad de la conversación entre Petro y ella y respondió: “1.000 por ciento real”.

Y adelantó que no solo tiene en su poder ese chat.

También el del expresidente Gustavo Petro dándole directrices sobre algunas funcionarias del Estado, entre ellas, “algunas ministras que hacían parte de la red”.

Del tema no entregó más detalles porque Rodríguez está dedicada exclusivamente en entregar su versión a la Justicia sobre las actuaciones de Gustavo Petro frente a una supuesta red de mujeres que, al parecer, estuvieron bajo sus servicios durante su gobierno.

La conversación atribuida a Gustavo Petro y Angie Rodríguez, revelada por Noticias Caracol, contiene una solicitud del entonces presidente para mantener el contrato de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior. Foto: Montaje Andrea Moreno El País

Sin embargo, la exdirectora del Dapre le dijo a SEMANA que está en disposición de entregar los chats que tiene con el expresidente Petro a la Justicia, si lo consideran.

Y es que es prueba, sin duda, es contundente y juega en contra del exjefe de Estado porque además de la explosiva declaración que entregó Deicy Jiménez a la presidenta de SEMANA, Vicky Dávila, donde confirmó que Petro le pagaba por sus servicios sexuales con contratos en el Estado, aparecen en el Secop las minutas de su vinculación laboral con varias entidades del Gobierno y actualmente quedó expuesta la orden del exmandatario a su entonces directora del Dapre.

Por eso, a juicio de varios sectores políticos, “el delito contra Petro está probado”, como lo dijo la excandidata presidencial Paloma Valencia en su cuenta oficial de X.

“El actual director del Dapre ha denunciado que decenas de mujeres fueron vinculadas mediante contratos de prestación de servicios con el fin de mantener cercanía íntima con el entonces presidente Petro. Deicy Jiménez ha declarado haber recibido más de cien millones de pesos en contratos en el Senado, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y el propio Dapre; y efectivamente los contratos existen. Además mostró un video que prueba su cercanía íntima con el ex presidente Petro. Existe un mensaje en el que el expresidente Petro le ordena a Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre, mantener a Deicy en el contrato del Ministerio del Interior”, dijo.

Angie Rodríguez y Deicy Jiménez se reunieron hace algunas horas. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Y remató: “Estos elementos: contratos verificados, una orden directa y el material visual, superan toda duda. Los hechos criminales están probados. No es un asunto privado, es el uso indebido del poder público, de recursos del Estado y el abuso de poder para instrumentalizar sexualmente a una mujer. La Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema deben actuar. La dignidad de las mujeres y la integridad de la función pública lo exigen”.