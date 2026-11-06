Representante José Jaime Uscátegui solicitó a Abelardo De La Espriella que restituya las medallas al general (r) Arias Cabrales

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, le envió una carta al presidente Abelardo De La Espriella en la que le solicita que se le restituyan las medallas al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por el holocausto del Palacio de Justicia.

El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales se destapa: mientras él está condenado y preso por la toma del Palacio de Justicia, los exintegrantes del M-19 están en el poder

“Como congresista y representante de la familia militar hoy le pido al presidente Abelardo De La Espriella que le devuelva, le restituya las medallas y las condecoraciones que le fueron retiradas al general Arias Cabrales por parte del gobierno de Gustavo Petro”, aseguró el congresista del Centro Democrático.

Uscátegui reclamó que se trató de “un acto administrativo sin el debido proceso” y de un “revanchismo político” por parte del M-19, ya que, según el congresista, se estaban vengando contra quienes enfrentaron en ese momento.

“El general Arias le ha puesto la cara a la justicia y a las víctimas todo el tiempo. Ya lleva 20 años preso y sigue alegando su inocencia y ni siquiera la JEP le permitió defenderse y presentar las pruebas que respaldan su inocencia”, dijo el congresista.

En 2024 el gobierno Petro retiró las condecoraciones con las que contaba el general Arias Cabrales.

En el 2023, en entrevista con Vicky Dávila, Arias se refirió a esos hechos. Sobre su condena afirmó que “el cumplimiento del deber” lo llevó a esas circunstancias.

El general Arias Cabrales negó que por sus órdenes hayan desaparecido personas en el holocausto del Palacio de Justicia. Foto: Colprensa / Juan Carlos Sierra S

“En mi conciencia estoy convencido de que nunca cometí infracción alguna, nunca emití una orden ilegal. En las situaciones que se presentaron en la recuperación del Palacio de Justicia, lo único que hizo la fuerza pública, y específicamente la Brigada 13, de la cual era el comandante, fue rescatar a los secuestrados”, aseguró.

El general se refirió a las desapariciones en medio de ese hecho histórico para el país y dijo que hay pruebas e investigaciones que han dado como resultado que algunas de las personas que habían sido dadas por desaparecidas fueron apareciendo con posterioridad. “Primero, en una fosa común y, posteriormente, en lugares como Barranquilla o Manizales”, mencionó.

Sobre su condena aclaró que no cometió delitos. “Soy inocente, fui quien terminó como chivo expiatorio de estas circunstancias. Pero a través de las investigaciones posteriores se ha venido esclareciendo que de las 13 personas que inicialmente se mencionaban como desaparecidas han venido apareciendo, lo cual está confirmando un fallo que me fue favorable en la justicia penal militar. Se dice que no había ninguna responsabilidad de mi parte ni de las otras personas de la Brigada 13 que hacían parte del grupo de inteligencia”, aseguró.