El careo entre Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui en pleno Congreso. Vea lo que pasó

Durante la discusión de la ley de sometimiento que se está dando en las comisiones primeras del Congreso, se presentó un hecho que llamó la atención de todos los asistentes.

Los representantes a la Cámara del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui y Jaime Arizabaleta, tuvieron un careo en el recinto.

En videos que se han difundido por redes sociales, se observa que los dos congresistas estaban discutiendo y que Daniel Briceño tuvo que subir rápidamente al atril para evitar una mayor confrontación.

SEMANA se comunicó con los dos legisladores, quienes aclararon que no ocurrió como se está afirmando en redes sociales.

La discusión se generó por el trámite del proyecto de los anticapuchos, de autoría de Arizabaleta y de Julio César Triana.

El reclamo de Arizabaleta se dio porque el proyecto no fue agendado, pero Uscátegui le explicó que debía darle prioridad a los actos legislativos.

Aunque en el video pareciera que las cosas no quedaron en buenos términos, los dos congresistas hablaron posteriormente y aclararon la situación.

El debate del proyecto anticapuchos se dará en los próximos días.