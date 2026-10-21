“Confiamos que lo ocurrido con el presupuesto pueda ser superado por el Gobierno”, Álvaro Uribe

La inclusión de una proposición en la Cámara de Representantes que pondría en riesgo al presupuesto ha generado una ola de reacciones. El hecho configuró un vicio de trámite porque aunque dicha proposición tenía el aval, no fue votada en el Senado y la Cámara, lo cual era un requisito indispensable en el trámite.

¿De quién fue el error? La tormenta política que se podría desatar por la caída del Presupuesto General de la Nación

El secretario general del Senado, Diego González, emitió un pronunciamiento en el que confirmó que en esa corporación el artículo fue aprobado sin proposiciones. Se anticipa que el presupuesto deberá ser expedido por decreto.

Frente a esta situación, el expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje de respaldo: “Confiamos que lo ocurrido con el presupuesto pueda ser superado por el Gobierno”.