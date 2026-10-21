Confidenciales

“Confiamos que lo ocurrido con el presupuesto pueda ser superado por el Gobierno”, Álvaro Uribe

Un vicio de trámite provocó la caída de la norma.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
21 de octubre de 2026 a las 6:41 a. m.
Álvaro Uribe, expresidente de la república.
Álvaro Uribe, expresidente de la república. Foto: COLPRENSA Catalina Olaya

La inclusión de una proposición en la Cámara de Representantes que pondría en riesgo al presupuesto ha generado una ola de reacciones. El hecho configuró un vicio de trámite porque aunque dicha proposición tenía el aval, no fue votada en el Senado y la Cámara, lo cual era un requisito indispensable en el trámite.

La discusión y votación del Presupuesto General de la Nación para 2027 en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes fue citada para las 9:00 a.m. del lunes 19 de octubre de 2026
¿De quién fue el error? La tormenta política que se podría desatar por la caída del Presupuesto General de la Nación

El secretario general del Senado, Diego González, emitió un pronunciamiento en el que confirmó que en esa corporación el artículo fue aprobado sin proposiciones. Se anticipa que el presupuesto deberá ser expedido por decreto.

Frente a esta situación, el expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje de respaldo: “Confiamos que lo ocurrido con el presupuesto pueda ser superado por el Gobierno”.