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Horóscopo diario: Nana Calistar reveló este miércoles 21 de octubre lo que el futuro le depara a los signos

Estos son los vaticinios que viene para cada casa astral en esta mitad de semana.

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Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

21 de octubre de 2026 a las 7:01 a. m.
Nana Calistar dio sus predicciones para hoy.
Nana Calistar dio sus predicciones para hoy. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistar

Para este miércoles, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.
Horóscopo hoy: Nana Calistar reveló este martes 20 de octubre lo que el futuro le depara a los signos

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 21 de octubre de 2026

  • Aries

“No mandes al carajo una relación por un coraje de cinco minutos. Revisa ese mensaje antes de enviarlo y descansa del teléfono. En el amor, busca conversación de ambos lados: no te toca hacer todo el espectáculo para conservar su atención”.

  • Tauro

“Crecer no significa avergonzarte de tus raíces. Revisa esas compras que ni has abierto y ajusta el negocio si alguien se retira. En el amor, pide respeto y ofrece consideración; para moverte el tapete no tienen que combinar con tus cortinas”.

  • Géminis

“Bájale al ‘yo jamás’, que después toca tragarse las palabras. Ten paciencia con quien te ayuda y reconoce tus avances. Puedes mantener distancia de quien te lastimó sin obligarte a perdonar. El amor se conoce con hechos, no por encargo mental”.

  • Cáncer

“Descansa sin culpa y avisa si vas a retrasarte con un compromiso. Un sueño extraño no demuestra una traición. Si una amistad divulgó algo tuyo, habla claro. Pide el apoyo que necesitas: hacer favores no obliga a los demás a adivinarte”.

  • Leo

“No metas a la suegra en una discusión por el recibo de luz. Ajusten gastos y tareas según sus posibilidades, sin amenazarse con terminar. Si alguien nuevo te interesa, dale espacio propio: tu ex no tiene por qué sentarse también en esa cita”.

  • Virgo

“Deja de mandar reclamos por encargo: ellos se contentan y tú quedas de metiche. Atiende tus pendientes y habla si tus sentimientos cambiaron. Prepara esa petición para el jueves. En pareja, recuperen las risas; no todo debe acabar en lista del súper”.

  • Libra

“Hablar claro no te autoriza a revelar secretos para ganar un pleito. Aclara las instrucciones en el trabajo y revisa qué puedes recuperar si se cancela un viaje. Admira a quien quieras, pero no le entregues permiso para decidir cuánto vales”.

  • Escorpio

“Puedes escuchar una disculpa sin devolverle a esa amistad su lugar de antes. Amar no te hace perder: abandonar todo por alguien sí puede perjudicarte. Atiende un posible contacto laboral y no rebajes tu trabajo por desesperarte ante una respuesta”.

  • Sagitario

“Un mensaje mal entendido no merece una separación por adelantado: hablen con contexto. Ordena los documentos para esa cita. Si conoces a alguien de otra ciudad, disfruta sin pedirle que cure tu pasado. Hay más en ti que tus decepciones”.

  • Capricornio

“No des cariño un día y desaparezcas al siguiente para provocar interés. Puedes ir despacio sin confundir a nadie. Cuida tus confidencias, decide en pareja sin tanto asesor y celebra tus logros: no todo gusto necesita producir dinero”.

  • Acuario

“No te desveles esperando que alguien aparezca en línea. Si buscas empleo, explica qué sabes hacer. Una noticia laboral podría alegrarte; date tiempo para celebrarla. Puedes priorizar trabajo y familia sin aplazar todo lo bonito del amor”.

  • Piscis

“Una amistad antigua podría devolverte las carcajadas. Si quieres aceptar un café, deja de esperar que te rueguen. Reserva tu vida privada y adapta tus compromisos si cambia el trabajo. Para el negocio, compra lo útil: los muebles bonitos no venden solos”.