Horóscopo diario: Nana Calistar reveló este miércoles 21 de octubre lo que el futuro le depara a los signos

Para este miércoles, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Horóscopo hoy: Nana Calistar reveló este martes 20 de octubre lo que el futuro le depara a los signos

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 21 de octubre de 2026

Aries

“No mandes al carajo una relación por un coraje de cinco minutos. Revisa ese mensaje antes de enviarlo y descansa del teléfono. En el amor, busca conversación de ambos lados: no te toca hacer todo el espectáculo para conservar su atención”.

Tauro

“Crecer no significa avergonzarte de tus raíces. Revisa esas compras que ni has abierto y ajusta el negocio si alguien se retira. En el amor, pide respeto y ofrece consideración; para moverte el tapete no tienen que combinar con tus cortinas”.

Géminis

“Bájale al ‘yo jamás’, que después toca tragarse las palabras. Ten paciencia con quien te ayuda y reconoce tus avances. Puedes mantener distancia de quien te lastimó sin obligarte a perdonar. El amor se conoce con hechos, no por encargo mental”.

Cáncer

“Descansa sin culpa y avisa si vas a retrasarte con un compromiso. Un sueño extraño no demuestra una traición. Si una amistad divulgó algo tuyo, habla claro. Pide el apoyo que necesitas: hacer favores no obliga a los demás a adivinarte”.

Leo

“No metas a la suegra en una discusión por el recibo de luz. Ajusten gastos y tareas según sus posibilidades, sin amenazarse con terminar. Si alguien nuevo te interesa, dale espacio propio: tu ex no tiene por qué sentarse también en esa cita”.

Virgo

“Deja de mandar reclamos por encargo: ellos se contentan y tú quedas de metiche. Atiende tus pendientes y habla si tus sentimientos cambiaron. Prepara esa petición para el jueves. En pareja, recuperen las risas; no todo debe acabar en lista del súper”.

Libra

“Hablar claro no te autoriza a revelar secretos para ganar un pleito. Aclara las instrucciones en el trabajo y revisa qué puedes recuperar si se cancela un viaje. Admira a quien quieras, pero no le entregues permiso para decidir cuánto vales”.

Escorpio

“Puedes escuchar una disculpa sin devolverle a esa amistad su lugar de antes. Amar no te hace perder: abandonar todo por alguien sí puede perjudicarte. Atiende un posible contacto laboral y no rebajes tu trabajo por desesperarte ante una respuesta”.

Sagitario

“Un mensaje mal entendido no merece una separación por adelantado: hablen con contexto. Ordena los documentos para esa cita. Si conoces a alguien de otra ciudad, disfruta sin pedirle que cure tu pasado. Hay más en ti que tus decepciones”.

Capricornio

“No des cariño un día y desaparezcas al siguiente para provocar interés. Puedes ir despacio sin confundir a nadie. Cuida tus confidencias, decide en pareja sin tanto asesor y celebra tus logros: no todo gusto necesita producir dinero”.

Acuario

“No te desveles esperando que alguien aparezca en línea. Si buscas empleo, explica qué sabes hacer. Una noticia laboral podría alegrarte; date tiempo para celebrarla. Puedes priorizar trabajo y familia sin aplazar todo lo bonito del amor”.

Piscis

“Una amistad antigua podría devolverte las carcajadas. Si quieres aceptar un café, deja de esperar que te rueguen. Reserva tu vida privada y adapta tus compromisos si cambia el trabajo. Para el negocio, compra lo útil: los muebles bonitos no venden solos”.