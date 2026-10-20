Horóscopo hoy: Nana Calistar reveló este martes 20 de octubre lo que el futuro le depara a los signos

Este martes 20 de octubre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana, entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.
Además de Nana, hay más personas que están inmersas en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.
Horóscopo de este martes, 20 de octubre de 2026, según Nana Calistar
- Aries
“No recibas cada detalle bonito buscando una trampa. En el amor, date una oportunidad de conocer sin cargarle tu pasado a nadie. Un ofrecimiento laboral merece atención: aclara responsabilidades y condiciones. Puedes crecer sin disculparte por conseguir algo bueno”.
- Tauro
“Un asunto que te preocupaba podría resultar más manejable de lo que imaginabas. Si descubres una mentira, pide una explicación clara. Habla de la distancia con tu pareja y aprovecha lo que ya funciona en tu negocio. Un buen cuerpo no compensa un trato de la fregada”.
TAURO – 19 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 20, 2026
Un asunto que te preocupaba podría resultar más manejable de lo que imaginabas. Si descubres una mentira, pide una explicación clara. Habla de la distancia con tu pareja y aprovecha lo que ya funciona en tu negocio. Un buen cuerpo no compensa un…
- Géminis
“No termines haciendo y pagando lo que otros prometieron aportar. Si andas corto, dilo sin pena: el cariño no se demuestra prestando lo que necesitas. Alguien del pasado deberá respetar tu rutina actual. Una conversación clara resuelve más que siete audios de coraje”.
- Cáncer
“Ese coqueteo podría dar paso a algo más: hablen de lo que quieren, sin adivinar compromisos por un corazón de WhatsApp. Si un familiar apoyará tu negocio, aclaren qué ofrece y qué espera. El viaje con alguien querido necesita una fecha para dejar de ser pura ilusión”.
CÁNCER – 19 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 20, 2026
Ese coqueteo podría dar paso a algo más: hablen de lo que quieren, sin adivinar compromisos por un corazón de WhatsApp. Si un familiar apoyará tu negocio, aclaren qué ofrece y qué espera. El viaje con alguien querido necesita una fecha para dejar…
- Leo
“Si el trabajo ya te tiene harto, busca opciones antes de renunciar. No abandones tus sueños por las opiniones de alguien más. En pareja, aclara los coqueteos sin competir con terceros. Una buena revolcada puede disfrutarse, pero no firma contrato de noviazgo”.
- Virgo
“No repartas un ingreso antes de recibirlo ni saques cosas a tu nombre para quedar bien. Disfruta el cariño sin sentirte obligado a conceder favores. Los celos no necesitan trampita para aclararse. Y recuerda: un sueño puede hacerte pensar, pero no demuestra una infidelidad”.
VIRGO – 20 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 20, 2026
No repartas un ingreso antes de recibirlo ni saques cosas a tu nombre para quedar bien. Disfruta el cariño sin sentirte obligado a conceder favores. Los celos no necesitan trampitas para aclararse. Y recuerda: un sueño puede hacerte pensar, pero no…
- Libra
“Tu familia podría necesitar ayuda práctica: ofrece algo concreto sin querer dirigirlo todo. Conoce por ti mismo a quien te interesa. Si piensas en vender comida, organiza pedidos y entregas; la buena sazón no te da cuatro brazos. Un recuerdo del pasado ya puede ocupar menos espacio”.
- Escorpio
“Decir la verdad no exige dejar a todos enchilados contigo. Alguien de tu mismo sexo podría expresar interés: responde con respeto y discreción. Si una ayuda prometida no llega, busca alternativas. Un reencuentro familiar puede sorprenderte si permites que los demás hayan cambiado”.
ESCORPIO – 20 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 20, 2026
Decir la verdad no exige dejar a todos enchilados contigo. Alguien de tu mismo sexo podría expresar interés: responde con respeto y discreción. Si una ayuda prometida no llega, busca alternativas. Un reencuentro familiar puede sorprenderte si…
- Sagitario
“No te metas de encargado en pleitos ajenos. Un amor del pasado podría volver: decide por lo que deseas ahora. Si buscas trabajo, explica qué sabes hacer y da seguimiento. Conserva tiempo para vivir lo tuyo; la boca también sirve para buenos besos, no solo para dar consejos”.
- Capricornio
“Reconoce las atenciones que recibes antes de encontrarles defecto. Una salida al cine puede darte un rato sabroso si bajas la seriedad. Podría resolverse un pago pendiente. Una segunda oportunidad se decide por los cambios que observes, sin obligación de aceptar ni culpa por rechazar”.
CAPRICORNIO – 20 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 20, 2026
Reconoce las atenciones que recibes antes de encontrarles defecto. Una salida al cine puede darte un rato sabroso si bajas la seriedad. Podría resolverse un pago pendiente. Una segunda oportunidad se decide por los cambios que observes, sin…
- Acuario
“Alguien mayor podría despertar tu curiosidad: conoce su trato sin convertir la edad en garantía. No necesitas amarte perfectamente para merecer cariño. Reduce tu proyecto a lo que sí puedes comenzar y deja de compararte en redes. El negocio ajeno no va a sacar adelante el tuyo”.
- Piscis
“Tu buen corazón no te obliga a encubrir mentiras ni aceptar favores sin saber de qué se tratan. No le entregues tu tranquilidad al chisme del vecindario. En pareja, reconoce cuando el otro tiene razón. Conserva lo noble y ponte selectivo: tu vida también merece atención”.
PISCIS –20 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 20, 2026
Tu buen corazón no te obliga a encubrir mentiras ni aceptar favores sin saber de qué se tratan. No le entregues tu tranquilidad al chisme del vecindario. En pareja, reconoce cuando el otro tiene razón. Conserva lo noble y ponte selectivo: tu vida…