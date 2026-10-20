Se complicó la situación de Vincent Kompany: comunicado oficial del Bayern no es alentador

Vincent Kompany no estará presente en el entrenamiento de este martes y tampoco oficiará la rueda de prensa previa al partido de Bayern Múnich vs. Arsenal por la tercera fecha de la Champions League.

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A través de un comunicado oficial, el conjunto bávaro informó que su entrenador todavía no se recupera de los quebrantos de salud que sufrió el sábado pasado ante RB Leipzig.

La presencia de Kompany en el banquillo de suplentes para el duelo estelar contra Arsenal está en duda y depende de la evolución en las próximas horas. En caso de que no pueda participar del compromiso, la dirección técnica quedará en manos de Aaron Danks y René Marić.

“Vincent Kompany debe y quiere cuidarse debido a su infección viral y por eso no estará en el entrenamiento de hoy ni en la conferencia de prensa”, informó el Bayern.

Prueba de fuego para el Bayern Múnich

La posible baja de Vincent Kompany se suma a la suspensión de Michael Olise, que no podrá jugar contra Arsenal después de haber sido expulsado la semana pasada en el duelo ante Viking FK.

Bayern Múnich enfrenta una prueba de fuego ante Arsenal, vigente campeón de la Premier League, que ha ganado sus dos partidos previos en esta edición de la Champions.

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“Cuando juegas contra uno de los mejores equipos de Europa, siempre tienes que saborear momentos como este. Estamos preparados para el desafío. Jugamos aquí en casa —la energía, los aficionados —seguro que será una noche especial”, dijo Harry Kane a los medios oficiales del club.

El delantero inglés hizo un llamado para la hinchada que asistirá al Allianz Arena. “Necesitamos llevar el impulso que tuvimos contra el Leipzig al partido del miércoles. Esperamos un encuentro duro, así que debemos abordarlo con la mente clara. Todos estamos deseando que llegue”, apuntó.

Harry Kane, Luis Díaz y Joshua Kimmich se perfilan a ser titulares contra Arsenal Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA via A

Historial positivo del Bayern vs. Arsenal

Bayern Múnich y Arsenal se han enfrentado siete veces en territorio alemán. El balance para el conjunto bávaro hasta ahora ha sido de cinco victorias, un empate y una derrota jugando como local.

El historial completo también le favorece al FC Bayern. En 15 partidos por Champions League, el equipo germano se impuso en ocho ocasiones, tres encuentros terminaron en empate y el Arsenal ganó cuatro veces.

En busca de mantener ese saldo favorable, los bávaros saldrían con esta alineación: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Lennart Karl, Ismael Saibari, Luis Díaz y Harry Kane.

Arsenal, por su parte, formaría con David Raya; Jurrien Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Ricardo Calafiori; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice; Noni Madueke, Martin Odegaard, Eberechi Eze y Viktor Gyokeres.