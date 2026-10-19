Leyenda del Bayern Múnich se pronunció y dejó elogios para Luis Díaz: “El mejor del encuentro”

Noche de ensueño para Luis Díaz y el mejor colombiano del fin de semana tras firmar una de sus mejores actuaciones en su andar con el Bayern Múnich, pues el guajiro fue arrollador en la goleada 6-1 al RB Leipzig por la sexta fecha de la Bundesliga, pues se fue de triplete.

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El equipo dirigido por Vincent Kompany, que venía de ceder un amargo empate 3-3 ante el Viking FK en la Champions League y marchaba en la tercera casilla por detrás del Borussia Dortmund y el Friburgo, dejó cualquier duda futbolística con un recital ofensivo comandado por la genialidad de Luis Díaz y la influencia de Harry Kane.

Al ver este show, Joshua Kimmich, jugador activo del Bayern Múnich y una de las leyendas del club alemán, se refirió al buen actuar de Lucho en el partido contra Leipzig. El lateral - mediocampista solo tuvo elogios por la gran noche del guajiro y los tres goles que lo regresan a la primera fila del gigante alemán.

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En sus palabras en medio de la felicidad por su compañero, Kimmich confesó que aunque falló algunas ocasiones al inicio de temporada luego de tener una campaña pasada formidable, jugó un partidazo y fue el mejor ante el Leipzig, en un juego clave para reacomodarse como una gran figura en la zona ofensiva. Además resaltó las cualidades del guajiro que les permite tener más opciones de gol.

“Estoy muy contento por Lucho. Se lo merecía totalmente. Falló algunas ocasiones al inicio de la temporada después de haber tenido un rendimiento increíble la temporada pasada. Hoy jugó un partido excepcional y sin duda fue el mejor del encuentro. Estoy muy feliz por él”, dijo Kimmich a Sky Sports.

Luis Díaz salta al marcar uno de los tanto de la goleada ante el RB Leipzig por la Bundesliga. Foto: Bayern Múnich

“Siempre intento mantener la cabeza alta y mirar hacia adelante. Con Lucho, tenemos un jugador que siempre está dispuesto a hacer esos desmarques. Eso es muy importante. Tenemos muchos jugadores que se desmarcan a la espalda de la defensa. Por eso creamos tantas oportunidades de gol, porque constantemente intentamos superar la defensa rival desde diferentes posiciones. Lucho estuvo sensacional hoy”, agregó Kimmich.

Triplete para callar a sus críticos

El festival del guajiro comenzó a los 12 minutos tras definir con sutileza un pase entrelíneas del mencionado Joshua Kimmich. Apenas 14 minutos después, Díaz habilitó a Aleksandar Pavlović para el 2-0 tras una gran maniobra individual.

En la segunda mitad, la voracidad del Bayern Múnich no decayó. Recién reanudadas las acciones al minuto 47, la conexión Kane-Díaz volvió a causar estragos; el inglés filtró el balón para que el extremo colombiano amagara hacia adentro y sacara un zurdazo rastrero que significó el 4-0.

La obra cumbre de Luis Díaz llegó sobre el minuto 69, cuando culminó una brillante acción individual fuera del área con un potente disparo para sellar su hat-trick y establecer el definitivo 6-0.