Hansi Flick tomó decisión con Raphinha para enfrentar al PSG: noticia esperada en Barcelona

Hansi Flick habló con la prensa, previo al juego del Barcelona contra PSG por Champions League. Ante los medios, el estratega blaugrana dejó una excelente noticia sobre su estrella, Raphinha.

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“Raphinha será titular”, dijo Flick sin ningún titubeo. Aunque el brasileño ya había tenido tiempo de juego ante Betis, el pasado 17 de octubre de 2026, volverá a su lugar en el onceno inicialista del Barcelona.

Raphinha vuelve después de ausentarse tras el parón de selecciones Foto: NurPhoto via AFP

Recuperado de un edema menor en la parte posterior del muslo derecho, Raphinha espera ayudar para que Barcelona le gane al PSG, este martes 20 de octubre, en la tercera fecha de la Champions League.

Más de lo dicho por Flick

El Barça, que cuenta sus partidos esta temporada por victorias, se enfrenta al vigente campeón de Europa y “mejor equipo del mundo de los dos últimos años”, dijo Flick en la rueda de prensa previa al encuentro.

“Mañana es una buena prueba para nosotros. Me gustaría que nuestro equipo jugase con confianza, con fe y, por supuesto, que juegue junto como hemos hecho en los últimos once partidos”, añadió el técnico germano.

“Es una buena oportunidad para mostrar en qué nivel estamos”, insistió el técnico del Barça.

“Lo queremos ganar (el partido) y es un rival muy bueno para ver el nivel que tenemos en Europa”, insistió, por su parte, el centrocampista azulgrana Pedri.

El canario rechazó que se tomen el partido como una final sino sólo como un encuentro “muy difícil contra un rival muy complicado”.

Flick se deshizo también en elogios hacia su homólogo del PSG, Luis Enrique.

“Ha ganado dos Champions seguidas, su equipo juega un fútbol fantástico, es un entrenador excelente, de los mejores del mundo”, consideró Flick.

Hansi Flick, DT del Barcelona Foto: AP Photo/Alberto Saiz

El entrenador azulgrana alabó la flexibilidad con la que juega el PSG, sin miedo a arriesgar.

Flick insistió mucho en la necesidad de controlar el balón y el centro del campo.

“Cuando tienes la posesión, el contrario no puede marcarte”, recordó el estratega.

El técnico barcelonista advirtió contra las rápidas transiciones del rival y pidió estar atentos para “no cometer errores”.

“Me imagino una batalla bonita” en el centro del campo, consideró Pedri, convencido de que “quien tenga la pelota mañana decantará el partido para su lado”.

*Con información de AFP