Carlos Antonio Vélez opinó sobre la “resurrección” de Luis Díaz en Alemania: analizó al Bayern

Este lunes, 19 de octubre, Carlos Antonio Vélez dio su opinión sobre el magistral desempeño que tuvo Luis Díaz el fin de semana.

Calificación y reacciones de la prensa alemana tras el triplete de Luis Díaz: “Excepcional”

Bayern Múnich vs. Arsenal: hora y canal para ver a Luis Díaz en el partidazo de Champions League

Fue el pasado sábado, 17 de octubre, cuando Bayern Múnich ganó 6-1 y Luis Díaz dejó hat-trick con asistencia. Así, las críticas mermaron, ante el irregular arranque de temporada que tuvo el guajiro de cara al gol.

Carlos Antonio habló sobre Díaz en el programa Palabras Mayores de Win Sports. El reconocido periodista entregó una opinión profunda, mezclando su análisis con una columna que el diario alemán Bild le dedicó al guajiro, titulada: Díaz Die Erlösung, que en español sería algo similar a “Díaz la salvación” o “Díaz la redención”.

Carlos Antonio Vélez: “La resurrección de Lucho es vital”

“Hoy hay un muy buen escrito en Bild. Una columna por la actuación de Lucho; pero no por los tres goles de Lucho, sino por lo que eso representa de cara al futuro”, arrancó afirmando Carlos Antonio.

“Dice, el firmante de la nota, que los goles son la liberación tanto de él y de una presión que el equipo tenía en atención de que varios de sus jugadores, de medio campo hacia arriba, no habían tenido una buena actuación”, añadió.

Y, siguiendo la misma línea, agregó: “Punto número dos, porque tienen la ausencia de Michael Olise para el partido contra Arsenal. Entonces, como no estaba activa la izquierda, y la derecha con Olise alimentaba las opciones de ataque, frente al bajo nivel de algunos otros del equipo, la resurrección de Lucho es vital, necesaria, urgente y bienvenida”.

Nueva opinión de Carlos Antonio Vélez sobre el presente de de Luis Díaz en Bayern Múnich. Foto: Publicaciones Semana - GUILLERMO TORRES

Acto seguido, Carlos Antonio leyó un fragmento de la columna de Bild, donde además de elogiar al guajiro, lo colocan como una pieza clave contra Arsenal; mientras el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, también opinó positivamente sobre el jugador de 29 años.

¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich de Luis Díaz?

El mencionado juego entre Bayern Múnich y Arsenal será este miércoles, 21 de octubre, a partir de las 2:00 p.m. (horario colombiano) y por la tercera fecha de la fase de liga en Champions League.