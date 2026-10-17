DT de Leipzig se pronunció tras el triplete de Luis Díaz: agachó la cabeza públicamente

Martín Demichelis, director técnico del RB Leipzig, admitió la superioridad del Bayern Múnich y agachó la cabeza públicamente para pedirle disculpas a sus hinchas por el resultado del partido en el que Luis Díaz marcó triplete.

Calificación y reacciones de la prensa alemana tras el triplete de Luis Díaz: “Excepcional”

Así quedó la tabla de la Bundesliga: Borussia Dortmund falló y Bayern Múnich subió puestos

Durante la conferencia de prensa, Demichelis hizo autocrítica de lo sucedido en el Allianz Arena. “Les debemos una disculpa a nuestros aficionados. Se puede perder en Múnich, pero no de esta manera. Es una derrota difícil de asimilar. Como entrenador, estoy más decepcionado que nadie”, dijo.

“Fuimos demasiado pasivos sin el balón y no aportamos nada cuando tuvimos la posesión. Parecíamos un equipo completamente distinto al que hemos visto en los dos últimos partidos”, agregó.

Leipzig llegaba a este compromiso con grandes expectativas tras sumar dos victorias consecutivas; sin embargo, se estrelló contra un tanque liderado por Lucho Díaz, Michael Olise y Harry Kane.

Demichelis trató de mover sus piezas en el once titular para contrarrestar el poderío del Bayern, pero el experimento no le salió. “Podríamos haber realizado cinco cambios al descanso. Pero esto no va de jugadores individuales; se trata del equipo en su conjunto. Puedes criticarme a mí, pero, por favor, no señales a jugadores en particular”, le dijo a la prensa.

Desde la dirigencia del RB Leipzig también se pronunciaron con tristeza por el resultado obtenido en su visita al Allianz Arena. Marcel Schäfer, director deportivo del club, aseguró que se tomarán muy en serio este partido para hacer correcciones internas.

“No tuvimos ninguna oportunidad, y tenemos suerte de que solo fueran seis. Fallamos por completo en todos los aspectos del juego. Esto dista mucho del nivel que nos exigimos a nosotros mismos. Debemos hacer un análisis profundo y ser totalmente conscientes de lo mal que jugamos. Nos queda mucho trabajo por delante”, dijo Schäfer.

Cucho Hernández protagoniza la polémica de la fecha: esto sucedió en Betis vs. Barcelona

Cuando le preguntaron sobre los errores puntuales, quedó sin palabras. “No sabría ni por dónde empezar a señalar aspectos concretos. Tampoco tiene sentido hablar de jugadores en particular. Ya fuera en ataque o en defensa, en nuestro trabajo sin balón o en el juego por las bandas, nos superaron por completo en todas las facetas”, sentenció.

Luis Díaz lucha contra la marca de Lukas Klostermann, defensor del RB Leipzig Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA via A

Vincent Kompany no se presentó a rueda de prensa

Quizás el único problema que tuvo el Bayern Múnich en este partido fue la lesión de cadera de Vincent Kompany, quien no se presentó a la rueda de prensa y fue reemplazado por Max Eberl, director deportivo del conjunto bávaro.

“Ha sido realmente impresionante. Desde el principio estuvimos muy concentrados y agresivos. En los dos últimos partidos, por momentos nos complicamos las cosas nosotros mismos. Hoy queríamos evitarlo a toda costa”, dijo Eberl.

Sobre la presencia de Kompany ante Arsenal el martes, anunció que el entrenador belga se recuperará a tiempo para sentarse en el banquillo como de costumbre.