Luis Díaz busca el desquite en el Bayern Múnich: se aferra a esta estadística para callar bocas

El inicio de temporada para el Bayern Múnich señala a Luis Díaz por su bajo rendimiento; el colombiano es blanco de críticas alrededor del mundo por su rendimiento ofensivo.

Bayern Múnich vs. Leipzig: canal y hora para ver a Luis Díaz en un duelo directo de Bundesliga

El atacante guajiro acumula un balance modesto de apenas dos anotaciones en nueve compromisos bajo las órdenes del director técnico Vincent Kompany, un registro alejado del protagonismo desequilibrante que exhibió en la campaña anterior.

Leyenda del Bayern Múnich arremete contra Luis Díaz tras su bajo rendimiento: “Está fuera de forma”

Con la determinación de recuperar su mejor versión física y futbolística, el extremo optó por restarse de la más reciente convocatoria con la Selección Colombia para trabajar de manera exclusiva con el cuerpo técnico bávaro.

La principal falencia táctica de Díaz en las últimas presentaciones ha sido la falta de sincronización con la línea defensiva rival. El colombiano contabiliza un insólito récord de cuatro anotaciones invalidadas por fuera de lugar: una en Bundesliga frente al Unión Berlín, dos contra el Augsburgo y la más reciente registrada en la Champions League ante el Viking FK. Esta recurrencia posicional ha alimentado las críticas sobre su toma de decisiones y precisión en el último cuarto de cancha.

La paternidad ante el RB Leipzig como fórmula de despegue

Para sacudirse de la racha negativa, el extremo cafetero apela a una estadística idónea en el Allianz Arena. El RB Leipzig se ha consolidado como una de las víctimas favoritas del guajiro desde su arribo a territorio alemán: en cuatro enfrentamientos directos contra el club de las bebidas energéticas, Díaz registra tres goles y dos asistencias, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para la zaga de Sajonia.

El compromiso correspondiente a la sexta fecha de la Bundesliga se disputará este sábado 17 de octubre a las 11:30 a. m. (hora de Colombia) en el estadio Allianz Arena de Múnich. El encuentro contará con la transmisión oficial para América Latina a través de la señal de televisión por cable ESPN y la plataforma de streaming Disney+, escenario en el que se espera que el colombiano parta desde la alineación titular en busca de la redención deportiva.