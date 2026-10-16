Bayern Múnich enfría la ilusión de Luis Díaz: decisión oficial descarta un movimiento clave

Apenas empezaba la temporada, Luis Díaz habló en entrevista y dijo: “Si hay alguien que pueda ayudar en mi posición, es más que bienvenido”. Fue en diálogo con Sky Sports.

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En Alemania, esa declaración del guajiro fue tomada como un claro mensaje a la directiva del Bayern Múnich para que buscara un sustituto en el campo. Así lo registró la prensa de ese país.

Que Luis Díaz haya puesto sobre la mesa su apertura a la llegada de un fichaje, buscando ayuda en la posición, se puede entender por la gran cantidad de partidos que el colombiano disputa en el elenco bávaro.

Sin embargo, parece que la puerta está cerrada. El director general deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, afirmó que la posibilidad de fichajes en el cuadro bávaro está cerrada.

Max Eberl: “No hay ninguna razón por la que debamos fichar”

También para Sky Sport, Eberl dijo: “No hay ninguna razón por la que debamos fichar a nuevos jugadores en enero. Tenemos jugadores que están actualmente en su mejor nivel, y otros jugadores que aún no han alcanzado su mejor nivel”.

🚨 Bayern director Max Eberl: “There are zero reason why we should sign any new players in January”. ❌0️⃣ “We have players who are currently at their top level, and other players who haven't reached their top level yet”. https://t.co/hQAarDlXDr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2026

A principio de temporada, se creía que Arijon Ibrahimović iba a ser el suplente natural de Luis Díaz. Sin embargo, el joven de 20 años terminó cedido al FC Augsburgo, por lo que Kompany tuvo que buscar otros nombres a la hora de buscar un recambio para el guajiro.

Las palabras de Eberl también encajan con el presente de Luis Díaz en el Bayern. El colombiano no ha tenido un buen arranque de temporada, aunque en los últimos juegos mostró mejoría de cara al gol.

Luis Díaz va mejorando su rendimiento de cara al gol con Bayern Múnich. Foto: EyesWideOpen/Getty Images

El pasado 13 de octubre, Díaz se reportó con anotación ante Viking por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Así, dejó atrás más de un mes sin poder anotar.