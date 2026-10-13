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Luis Díaz acaba su sequía con gol al Viking: salvó al Bayern Múnich en Champions League

El guajiro apareció para encaminar la remontada a favor del Bayern, en un partido sufrido contra Viking.

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Redacción Deportes
13 de octubre de 2026 a las 3:41 p. m.
Gol de Luis Díaz al Viking por Champions League.
Gol de Luis Díaz al Viking por Champions League. Foto: Getty Images y transmisión oficial de TNT SPORTS.

Se acabó la sequía para Luis Díaz. Este martes, 13 de octubre de 2026, le anotó gol al Viking por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. De hecho, fue el de la remontada parcial a favor del Bayern Múnich.

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Llegó sobre los 71 minutos de partido. Díaz apareció dentro del área y empujó la pelota al fondo de la red, luego de que Bayern Múnich arrancara perdiendo 2-0.

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