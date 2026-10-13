Se acabó la sequía para Luis Díaz. Este martes, 13 de octubre de 2026, le anotó gol al Viking por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. De hecho, fue el de la remontada parcial a favor del Bayern Múnich.

Bayern Múnich de Luis Díaz sufre inesperada baja para Champions: lesión obligó a Kompany a cambiar

Llegó sobre los 71 minutos de partido. Díaz apareció dentro del área y empujó la pelota al fondo de la red, luego de que Bayern Múnich arrancara perdiendo 2-0.

🇪🇺🇩🇪 Y OJO QUE AHÍ VIENE EL BAYERN 👀 EL COLOMBIANO LUIS DÍAZ SELLÓ LA REMONTADA 🇨🇴 Viking 2-3 Bayern Munich | Champions League https://t.co/hsgFehD52d — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 13, 2026

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