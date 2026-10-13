Bayern Múnich de Luis Díaz sufre inesperada baja para Champions: lesión obligó a Kompany a cambiar

Este martes, 13 de octubre, Bayern Múnich de Luis Díaz visita a Viking por la segunda fecha de la fase de liga en la Champions League; sin embargo, el cuadro bávaro tendrá una baja importante de cara al juego internacional.

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Según informó la web oficial del Bayern Múnich, su portero habitual, Manuel Neuer, no podrá jugar en Champions por una molestia en el pie. Por tanto, Jonas Urbig pasará a ser el guardameta titular en el juego contra Viking.

“Todo apunta a que Manuel Neuer no estará bajo palos mañana debido a unas molestias en el pie. El entrenador Vincent Kompany ha anunciado que, en su lugar, lo más probable es que Jonas Urbig ocupe la portería del campeón récord alemán”, reseñó la web oficial del Bayern Múnich.

Manuel Neuer, baja por lesión en Bayern Múnich para Champions. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

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Parece que lo de Neuer no denota gravedad; sin embargo, el experimentado portero alemán de 40 años viene de un último partido casi para el olvido, concediendo un gol histórico.

Fue el pasado 10 de octubre cuando un error de Manu Neuer, sobre apenas 8 segundos de partido, acabó en gol de Robin Fellhauer a favor de Augsburgo. Ese tanto se convirtió en el gol más rápido en la historia de la Bundesliga.

¡NO PUEDE SER, NEUER! El legendario arquero alemán protagonizó un insólito error justo después del PITAZO INICIAL y todo terminó en gol de Augsburgo en la fecha 5 de la #Bundesliga. 📺 Mirá la #Bundesliga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/YI28gxQSIY — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Al final, aunque Bayern Múnich trató de remontar, no fue posible. Acabaron 2-2, aunque al equipo de Kompany le anularon cuatro goles; dos de ellos fueron a Luis Díaz, incluyendo una tijera que hizo explotar el estadio.

La prensa alemana no pasó por alto el error de Neuer, entre ellos Bild, que reseñó: “Manuel Neuer jamás olvidará este momento. Su desastroso error en el empate 2-2 contra el Augsburgo pasó a la historia de la Bundesliga sin pretenderlo. Apenas 8 segundos después, el Bayern de Múnich encajó el gol más rápido de la historia”.

Ante la prensa, explicando su equivocación, Neuer afirmó: “Fue un error estúpido por mi parte (...) tuve que poner el balón a mi izquierda porque dos jugadores me presionaban por la derecha. Luego intenté encontrar una solución, pero simplemente debería haber tomado otra decisión”.

¿A qué hora y por qué canal ver al Bayern Múnich de Luis Díaz en Champions?

El próximo partido se asoma como una oportunidad de oro para que Luis Díaz deje atrás su mala racha de cara al gol y pueda volver a anotar: