El partido de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026 se retrasó durante unos minutos ante la falta de coordinación entre los organizadores del show previo y la producción de la transmisión oficial.

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Durante los himnos, la ‘spider cam’ se enredó con un inflable del trofeo de la Libertadores y provocó demoras en el inicio del compromiso a las 3:00 de la tarde (COL).

El personal de logística entró como estaba presupuestado para retirar la lona y el inflable; sin embargo, los minutos pasaron y el partido no empezaba.

Mariano Closs, narrador de ESPN, informó desde el Estadio Centenario de Montevideo que los trabajadores contratados por la Conmebol estaban tratando de retirar la escenografía del show, pero no lo lograban porque la cámara estaba enredada en la parte alta del inflable.

Después de mucho luchar contra este error que se salió de las manos, decidieron empujar la lona junto con el trofeo gigante hacia afuera y permitieron que iniciara el partido.

Problemas para el ingreso

Además de lo sucedido durante los actos protocolarios, a las afueras del estadio también se reportaron dificultades para el ingreso de los hinchas de Estudiantes de La Plata que viajaron en masa a ver la final ante Palmeiras.

Miles de aficionados brasileños y argentinos comenzaron a copar la capital uruguaya desde el viernes para acompañar a sus equipos en un duelo que evoca capítulos especialmente memorables en la historia de ambos clubes.

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Las 60.200 entradas al Centenario fueron vendidas para el juego por el título, el primero de la Libertadores que contará con show de entretiempo, a cargo del cantante brasileño Pedro Sampaio.

Unos 121 autobuses procedentes de La Plata llegaron a Montevideo durante la mañana del sábado con miles de hinchas de Estudiantes.

El club estima que unos 30.000 están acompañando al Pincha en el Centenario y otros 10.000 se concentraron en las inmediaciones del estadio y en el Parque Rodó, uno de los barrios y parques más emblemáticos de la ciudad.

Los colores de Estudiantes de La Plata y del Palmeiras de Brasil se despliegan en el campo de juego antes de la final de la Copa Libertadores en Montevideo, Uruguay, sábado Nov. 28, 2026 Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

El optimismo de Palmeiras ha acompañado a su afición desde el miércoles, cuando comenzó a movilizarse masivamente hacia Montevideo y el exclusivo balneario de Punta del Este.

Unos 35 autobuses procedentes de Sao Paulo llegaron a Montevideo en las horas previas a la final con al menos 2.000 aficionados y tuvieron como principal punto de concentración el Parque Roosevelt, ubicado junto al aeropuerto internacional de Carrasco, en las afueras de la capital uruguaya.

Palmeiras conquistó en la capital uruguaya la Libertadores de 2021 ante Flamengo, la tercera de su palmarés. Estudiantes, en cambio, celebró en el Centenario la primera de sus cuatro coronas continentales al derrotar precisamente al Verdão en el desempate que resolvió la final de 1968.

*Con información de la AFP.