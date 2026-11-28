El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh continúa dando mucho que hablar. Después de varios meses de expectativa por su regreso a los escenarios junto a la banda, la cantante se ha convertido en el centro de varios comentarios y críticas en redes sociales, donde se han cuestionado tanto su estado físico como su interpretación vocal durante algunos de los conciertos de la gira.

Amaia Montero, de La Oreja de Van Gogh, no soportó más críticas en su contra y su reacción preocupó a sus fans

Esta polémica llevó a sus compañeros de grupo a hablar al respecto y defenderla públicamente, reivindicando la experiencia que están viviendo junto a ella y el recibimiento del público.

En las últimas semanas, varios vídeos de sus presentaciones se han viralizado, especialmente después de sus conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde algunos usuarios pusieron la atención en determinados fallos de su voz, notas que no alcanzaba y un tropiezo sobre el escenario que también dio mucho que hablar.

Amaia Montero, vocalista del grupo 'La Oreja de Van Gogh', durante un concierto en el Movistar Arena, el 28 de mayo de 2026 en Madrid, España. La banda repasó sus grandes éxitos y presentó sus temas más recientes ante miles de fans en una de las paradas principales de su gira nacional, Foto: Europa Press via Getty Images

A esto se han sumado comentarios sobre su aspecto físico y sus estilismos, convirtiendo prácticamente cada aparición de la artista en motivo de debate.

La propia intérprete reconoció que esto la está haciendo sufrir. “Estoy sufriendo mucho”, confesó recientemente, explicando que los vídeos que circulan muestran errores puntuales, pero no representan el concierto completo.

De hecho, durante su entrevista en Hoy por Hoy, de la Cadena SER, junto a sus compañeros, la cantante reconoció que los comentarios negativos le generan frustración y afectan también a las más de 150 personas que forman parte de la gira.

Amaia Montero anuncio el regreso a La Oreja de Van Gogh Foto: AFP

“Se dice que canto mal. Yo he visto lo que está circulando y lo que está viraal son errores que se cometen en un escenario y en cualquier lado. Pero eso no es todo el concierto”, defendía, dejando claro que no considera justo que se reduzca su regreso a esos momentos.

Ahora, los integrantes del grupo volvieron a mostrar su respaldo a la vocalista, poniendo el acento en la respuesta que están recibiendo por parte de sus seguidores en cada ciudad.

Sin tapujos, Amaia Montero respondió críticas por conciertos de La Oreja de Van Gogh y confesó si abandonará la gira

“Nos quedamos con la sensación de miles y miles de personas el otro día en Pamplona, aquí en el Sant Jordi. Ahora repetimos: la gente sale feliz, nosotros felicísimos”, han asegurado, restando importancia a los fallos que puedan producirse durante una actuación en directo.

“Siempre que ha habido un fallo, los más críticos somos los que estamos en el escenario. Y ella, por supuesto, también, pero igual que todos”, agregaron antes de concluir: “En un concierto pasan muchas cosas, y la mayoría, el 99,9%, son todas buenas. Pero bueno, aunque quiera quedarse con eso, que se quede”.