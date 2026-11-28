La participación de María Alejandra López en Miss Universo 2026 dejó varios momentos para recordar, especialmente por los diseños que lució durante las diferentes etapas del certamen.

Aunque la representante colombiana no consiguió avanzar al grupo de las cinco finalistas, sí llamó la atención con sus atuendos, entre ellos un vestido dorado y champán que se robó las miradas durante la gala.

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La Pereira Irana, de 32 años, llegó hasta el grupo de las 12 semifinalistas en la competencia que se llevó a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

La corona terminó en manos de Jennifer Barreto, de Puerto Rico, quien hizo historial al convertirse en la primera madre en ganar el concurso.

Uno de los momentos más comentados de la participación de la colombiana fue su desfile en traje de gala. Para esa presentación eligió una creación del diseñador colombiano John Lecksell, reconocido por sus propuestas de alta costura, vestidos de gala y diseños nupciales elaborados a mano en su atelier de Bogotá.

La pieza estaba cubierta de cristales dorados y champán, tenía una corsetería con pedrería de gran formato y delicadas mangas que complementaban la silueta. Además, un accesorio escultórico elaborado con capas de organdí metalizado en tono light peach.

El propio diseñador compartió detalles de su trabajo en redes sociales y describió algunos de los elementos que hicieron parte de la creación. “Piezas de pedrería de gran formato aportan majestuosidad a la corsetería”, explicó al presentar el atuendo.

Su trayectoria también incluye creaciones para otras figuras de los reinados, como María Camila Avella, María Fernanda Aristizábal y la costarricense Ivonne Cerdas.

El vestido dorado no fue el único diseño que representó a Colombia durante el concurso. Para la competencia de traje nacional, María Alejandra lució una propuesta de Randy Severiche inspirada en las esmeraldas colombianas, bajo el nombre “La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo”.

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El vestuario incorporó formas cristalinas, destellos dorados y una imponente capa para representar la riqueza natural y el talento artesanal del país.

En la ceremonia preliminar también apareció con un vestido negro de manga larga y pedrería, diseñado por Alejandro Reyes, un creador venezolano radicado en Colombia. Sobre esa pieza, la candidata expresó: “Este vestido refleja la luz que sale de la oscuridad“, una frase con la que relacionó el diseño con su historia personal.