Para este sábado, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Nana Calistar advierte a los signos del zodiaco: cuidado con los ex, las falsas amistades y el dinero este 27 de noviembre

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este sábado 7 de noviembre de 2026

Aries

“Podría llegarte un dinero que ya dabas por perdido. Si quieres usar una parte para viajar, revisa cuánto te costarán el hospedaje y el regreso antes de comprar el boleto. Y si alguien del pasado te manda saludos, tu decides si quieres retomar el contacto”.

Tauro

“Si apenas están saliendo y ya te reclama por bailar con alguien más, hablen de lo que cada quien espera de la relación. En tu negocio, si aparece un proveedor nuevo, hazle un pedido pequeño para probar la calidad antes de comprar más”.

Géminis

“Hay gente que llega dos horas tarde y todavía te pregunta por qué ya pediste de comer. Pide tus tacos cuando tengas hambre y deja que esa persona te alcance si llega. Puedes quererla con todo y sus fregaderas y hacer tus planes a la hora que te acomode”.

Cáncer

“Si vuelven a prometerte que te pagan el viernes, pregunta cuánto te van a abonar. Haz tus cuentas con el dinero que ya tienes. En el amor, una vuelta al tianguis podría acabar en coqueteo con alguien de Tauro, Leo o Cáncer”.

Leo

“En una fiesta, alguien a quien quieres mucho podría decirte que le gustas. Si tú sientes lo mismo, dile que también quieres salir con esa persona. En el trabajo podrían ofrecerte un cambio de sede. Antes de aceptar, calcula cuánto tiempo te tomaría llegar”.

Virgo

“Si alguien te pide que apartes el domingo y nunca confirma la hora, haz tus propios planes. En la chamba podrían ofrecerte coordinar un turno. Pregunta qué decisiones podrás tomar sin pedirle permiso al jefe”.

Libra

“Si tu pareja critica la ropa que escogiste para salir, dile que a ti te gusta y úsala. También podrías viajar al extranjero para ver a tu familia. Pregúntales qué días pueden recibirte antes de comprar el boleto”.

Escorpio

“Un amor del pasado podría pedirte perdón por haberse alejado sin explicarte por qué. Si quieres escuchar su disculpa, hazlo con calma. Después tú decides si quieres volver a hablar con esa persona”.

Sagitario

“Si un compañero presume que hizo tu trabajo, muestra lo que tú entregaste y cuándo. En el amor viene una buena noticia. Alguien preguntó si quieres pareja y una amistad cercana podría presentártelos”.

Capricornio

“Alguien podría hacerte un pedido grande después de ver una muestra de tu trabajo. Calcula cuánto te cuesta hacerlo y cuántas piezas puedes entregar a tiempo. Si tienes pareja, una escapada juntos puede ayudarles a salir de la rutina”.

Acuario

“Podrías enterarte de que una amistad mostró mensajes que le mandaste en privado. Cuida lo que le cuentas de ahora en adelante. Y si sales de viaje, podrías conocer a alguien que te saque a bailar justo cuando ya te querías sentar”.

Piscis

“Si alguien hace un chiste a tus costillas en plena comida, dile que te molestó. Y si haces planes de viajar con tu familia, pregunta por la casa donde creció tu tía. Puede que sí te enteres de las travesuras que ella hacía cuando tenía novio”.