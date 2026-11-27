A medida que noviembre termina su primera mitad, muchas personas perciben un clima de cambio que invita a revisar objetivos personales y a trabajar en el equilibrio emocional.

Nana Calistar advierte a los signos del zodiaco: cuidado con los ex, las falsas amistades y el dinero este 27 de noviembre

En un contexto donde la introspección cobra relevancia, las predicciones espirituales se convierten para muchos en una herramienta de apoyo frente a los retos y procesos de transformación.

Dentro del universo esotérico, una de las figuras que mantiene mayor influencia es El Niño Prodigio. El astrólogo dominicano ha sabido ganarse a la audiencia hispanohablante gracias a un estilo cercano, optimista y a su particular forma de interpretar las energías del cosmos, lo que lo ha consolidado como un referente en la astrología contemporánea.

Niño Prodigio: nuevas predicciones para el día. Foto: Instagram @ninoprodigio

Como parte de su dinámica habitual, el vidente compartió un nuevo mensaje a través de sus redes sociales, especialmente en YouTube e Instagram, dirigido a quienes siguen de cerca sus lecturas.

En esta ocasión, dio a conocer sus predicciones correspondientes al 27 de noviembre de 2025, enfocadas en los movimientos energéticos que, asegura, marcarán el rumbo de los próximos días.

Víctor Florencio, su nombre real, estructuró nuevamente sus interpretaciones a partir de los cuatro elementos del zodiaco (fuego, tierra, aire y agua), un método que, según explica, permite comprender de manera más integral las influencias que rodearán a cada signo.

Aunque las energías se manifestarán de forma distinta en cada grupo, el mensaje general apunta a un mismo objetivo: transitar el cierre del año con mayor serenidad, claridad y conciencia espiritual.

Horóscopo y advertencias para los 12 signos del zodiaco este viernes 19 de diciembre: predicciones de Nana Calistar

Horóscopo del 27 de noviembre de 2025 para los 12 signos

Aries, Leo y Sagitario (Fuego)

“La familia y los asuntos del pasado despertarán emociones profundas. Será un día para escuchar tu intuición y comprender que atender tus necesidades afectivas también te permite avanzar con mayor libertad”.

Tauro, Virgo y Capricornio (Tierra)

“Las relaciones cobrarán protagonismo a través de conversaciones íntimas y oportunidades románticas. Abrirte a los demás te permitirá fortalecer vínculos y construir nuevas perspectivas”.

Géminis, Libra y Acuario (Aire)

“Las finanzas y el bienestar exigirán buenas decisiones. Podrían aparecer acuerdos económicos favorables y oportunidades de crecimiento profesional, pero será importante administrar tus recursos”.

Cáncer, Escorpio y Piscis (Agua)

“La creatividad y la sensibilidad te impulsarán a explorar nuevos caminos y comprender mejor tus emociones. Encontrarás inspiración en el aprendizaje, los afectos y las experiencias compartidas”.

El Niño Prodigio destacó que este será un periodo ideal para escuchar la intuición y tomar decisiones que fortalezcan la estabilidad emocional. Según explicó, el universo ofrecerá señales claras a quienes estén dispuestos a prestar atención, especialmente en los aspectos relacionados con el amor, la prosperidad y la armonía interior.