Horóscopo y advertencias para los 12 signos del zodiaco este viernes 19 de diciembre: predicciones de Nana Calistar

Consultar el horóscopo se ha convertido en algo común para miles de personas que recurren a las predicciones zodiacales como apoyo para planear desde actividades semanales hasta decisiones a largo plazo.
Debido a esta notable importancia, astrólogos y lectores del zodiaco han alcanzado un gran reconocimiento en diversos países, gracias a pronósticos que sus seguidores consideran certeros y reveladores.
En México, este fenómeno tiene un nombre que destaca con fuerza en el entorno digital: Nana Calistar.
Su estilo frontal y poco convencional, combinado con la difusión constante de mensajes personalizados para cada signo, la ha posicionado como una de las figuras más influyentes y reconocidas en la actualidad dentro del ámbito astrológico.
Horóscopo de hoy 18 de diciembre de 2025
- Aries
“Pon mucha atención y cuida cada paso que des, sobre todo al salir de casa, porque se marca riesgo de accidentes, golpes o caídas por andar distraído o de prisa. No andes a las carreras ni jugando al valiente, que luego vienen los lamentos. Y hablando de lamentos, ya suelta de una vez los amores del pasado; eso ya fue, ya pasó y no tiene por qué seguir doliendo”.
- Tauro
“Nuevos amores comienzan a consolidarse y uno de ellos podría llegar por medio de redes sociales, como Facebook, o a través de una amistad que ya te traía el ojo echado desde hace rato. Date la oportunidad, pero sin idealizar de más. Cuídate de robos o pérdidas de objetos, sobre todo el próximo fin de semana; no andes dejando cosas valiosas por todos lados ni confiando en cualquiera”.
- Géminis
“Ponte serio con tus deudas y paga lo que debes, porque si sigues pateando el bote te puedes meter en problemas con el buró de crédito o empezar a pagar intereses que luego andan ahorcando. No seas de los que dicen ‘luego veo’, porque ese luego siempre sale caro”.
- Cáncer
“Se vienen cambios de última hora en el dinero, sobre todo por pérdidas o gastos imprevistos, así que administra mejor y no te confíes. Aprende de una vez a no ir corriendo detrás de quien no da un paso por ti; el amor y el interés se notan, no se ruegan. Cuídate mucho de exparejas, porque se ve un escenario de venganzas o chismes”.
- Leo
“Pon mucha atención a tu entorno porque andas rodeado de gente bien envidiosa, de esa que sonríe de frente y por detrás anda deseando que te tropieces. ¿La razón? Muy sencilla: tú dices las cosas al chile, sin pelos en la lengua y sin miedo, y eso a muchos les arde porque no tienen los tamaños para hacer lo mismo".
- Virgo
“Tú eres una persona trabajadora, responsable y bien intencionada, siempre luchando por estar estable tanto en lo económico como en lo sentimental. No te voy a mentir: los últimos meses te han golpeado duro y te han hecho dudar de ti, pero esa racha pesada ya se va acabando”.
- Libra
“No des nada por hecho y abre bien los ojos, porque en estos días más vale pecar de confiado que de inocente. Duda hasta de tu propia sombra, no porque el mundo sea malo, sino porque ya te demostraron en el pasado que la traición existe y duele”.
- Escorpio
“Una persona del pasado regresa a tocar tu puerta, pero no trae nada nuevo ni bueno, solo dolores de cabeza y recuerdos que ya deberías haber superado. No caigas en la nostalgia ni en el ‘tal vez ahora sí’, porque cuando algo no funcionó una vez, rara vez funciona a la segunda”.
- Sagitario
“Se aproxima una invitación a un nuevo proyecto y también la posibilidad de realizar un viaje que te va a mover el tapete. Aprovecha, pero cuida tu salud, porque se marcan problemas gástricos e insomnio; bájale al estrés, come mejor y duerme lo que tengas que dormir. Y ojo: no aflojes sin protección, y menos con personas que no conoces bien”.
- Capricornio
“Vienen momentos importantes para ti, de esos que te ponen a prueba y también te abren los ojos. Ya no seas tan desconfiado con las personas que han estado contigo desde siempre y que te han brindado apoyo moral y hasta económico cuando más lo has necesitado. No todos quieren verte caer, aprende a diferenciar entre quien te cuida y quien solo te observa”.
- Acuario
“mucha suerte en números con terminación en 3, 6 y 8, así que si juegas o haces trámites, toma nota. Ten mucho cuidado con viajes, sobre todo a lugares de playa, porque no se ven buenos tiempos para trasladarte; si no es urgente, mejor espérate. Ya deja de culparte por errores que o son tuyos, cada quien que se haga cargo de su mugrero”.
- Piscis
“Si tienes una relación, se viene una discusión por malos entendidos y asuntos del pasado que no se han cerrado como deben. No le sigas barriendo debajo del tapete, mejor habla de frente y aclara todo, porque tú tienes la lengua bien floja y cuando explotas, dices verdades que luego duelen”.
