Horóscopo de hoy, lunes 24 de marzo, según Nana Calistar

Para muchas personas, revisar el horóscopo ya es casi parte de la rutina, como el café de la mañana. Hay quienes no empiezan el día sin mirar qué dicen los astros, mientras otros prefieren hacerlo con más calma cada semana o incluso una vez al mes, siempre buscando alguna pista que les ayude a entender mejor lo que viene o a tomar decisiones.
En medio de ese interés creciente por la astrología, en México ha llamado bastante la atención Nana Calistar, una astróloga que rompe con lo tradicional.
Su estilo no es el típico: habla sin rodeos, es directa y no se guarda nada, algo que le ha ganado una audiencia fiel que sigue de cerca cada una de sus predicciones.
Este lunes 24 de marzo de 2026 volvió a estar en boca de muchos, luego de compartir en sus redes sociales un nuevo mensaje dirigido a cada signo del zodiaco.
Horóscopo de este lunes 24 de marzo de 2026
- Aries
“Has pasado por cosas que a cualquiera ya lo hubieran dejado tirado, pero tú no, tú te levantas, te sacudes y sigues como si nada, aunque por dentro traigas la tormenta. Eso sí, te volviste más desconfiado y medio vengativo, y no es para menos, la vida te enseñó a no dejarte. Pero tampoco te pases de duro, porque no todo mundo quiere fregarte. Aprende a bajar la guardia cuando se deba, no siempre estás en guerra”.
- Tauro
“Se te viene movimiento en cuestión de viajes, ya sea que lo tengas planeado o que salga de última hora, pero te va a caer como anillo al dedo para despejar la mente y salir de la rutina que ya te traía medio fastidiado. También se marca un embarazo en la familia o de alguien cercano, y aunque no sea directamente contigo, va a mover emociones y te hará reflexionar sobre muchas cosas”.
- Géminis
“Aguas con lo que estás comiendo, porque traes el estómago bien sensible y podrías agarrar una infección que te va a tumbar varios días. No es cualquier cosa, así que bájale a la comida callejera o a lo que sabes que te cae pesado. Tu cuerpo te está avisando y tú sigues haciéndote el valiente, pero luego no te andes quejando. Una amistad anda pasando por un momento complicado y va a necesitar más que tu opinión, va a necesitar tu presencia. A veces no se trata de dar soluciones, sino de estar ahí, de escuchar y de apoyar sin juzgar. No seas indiferente, porque esa misma vida te pone después en situaciones donde también necesitas de alguien”.
- Cáncer
“Agradece lo que tienes, lo mucho o lo poco, porque cuando aprendes a valorar, la vida te devuelve con creces. Has pasado por momentos donde sentías que no avanzabas, pero no te has dado cuenta de todo lo que ya lograste. Es momento de dejar de quejarte y empezar a reconocer tu propio esfuerzo. Cuando cambias la manera de ver las cosas, todo empieza a acomodarse mejor”.
- Leo
No andes deseando cosas que ni tú mismo sabes si podrás sostener, porque luego la vida te cumple y ahí andas viendo cómo le haces. Aterriza bien tus ideas, pisa firme y no olvides de dónde vienes ni lo que te costó llegar hasta aquí. Se te vienen oportunidades buenas, pero no todas son para ti, así que aprende a elegir sin dejarte apantallar. Hay una mujer de energía intensa, muy de agua, que puede meterte en chismes si le sueltas la lengua, así que guarda tus secretos como oro, porque la envidia anda suelta y no perdona”.
- Virgo
“Se te abre una puerta en cuestiones de negocio, sobre todo en ventas, y si te pones las pilas puedes mejorar bastante tu economía. No es momento de hacerte el tímido ni de dudar de tus capacidades, porque lo que sabes hacer lo haces bien, solo te falta creértela. Si tienes pareja, una noche de pasión bien puesta puede ser la chispa que necesitan para revivir lo que ya andaba medio apagado; pero tampoco creas que con puro cariño se arregla todo, también hay que hablar claro”.
- Libra
“Aguas en casa, porque los accidentes andan rondando y en un descuido te puedes dar un buen golpe o romper algo importante. No andes a las carreras ni distraído, porque traes la cabeza en mil cosas y eso te puede costar caro. Hay días en los que te dan ganas de mandar todo al carajo, desaparecerte y no saber nada de nadie, pero no es huyendo como se arreglan las cosas. Mejor respira, date tu tiempo y enfrenta lo que tienes pendiente, porque más pronto de lo que crees vas a entender por qué pasaron ciertas cosas”.
- Escorpio
“Siempre firme, siempre de pie, aunque por dentro traigas mil cosas atravesadas que ni tú sabes cómo acomodar. Te gusta hacerte el fuerte pero esta vez la vida te va a poner en una posición donde tendrás que reconocer que también necesitas hacer cambios. Se viene una oportunidad laboral bastante interesante, ya sea un cambio de trabajo o una mejora donde estás, y lo mejor es que traerá más dinero y menos estrés. Pero no te emociones antes de tiempo, analiza bien cada paso, porque podrías dejar algo bueno por algo que solo parece mejor”.
- Sagitario
“Si te pones las pilas y dejas de hacerte el distraído, podrías conocer a una persona que te cambie por completo la forma de ver la vida. No es cualquier encuentro, es de esos que te sacuden, que te hacen cuestionarte y que te mueven el tapete sin avisar. Pero tampoco te emociones de más ni te vayas como gordo en tobogán, porque no todo lo intenso es para quedarse. Aprende a disfrutar sin perder la cabeza”.
- Capricornio
“No dejes pendientes, porque luego se te juntan y terminas metido en problemas que pudiste evitar desde el inicio. Traes la mala costumbre de dejar para después lo que sabes que urge, y cuando te cae todo encima, andas estresado sin saber ni por dónde empezar. Ponte las pilas desde ya y saca lo que tienes atorado, porque esta semana te va a pedir orden, disciplina y cabeza fría”.
- Acuario
“Aguas con esas amistades fiesteras que solo aparecen cuando hay plan, pero cuando necesitas algo, ni sus luces. Ya es momento de que empieces a filtrar bien a tu gente, porque no todos merecen tu tiempo ni tu energía. Rodéate de quienes suman, no de quienes solo llegan a ver qué sacan o a meterte en problemas. Aprende a decir que no sin sentir culpa, porque no estás para cargar con nadie que no haga lo mismo por ti”.
- Piscis
“No permitas que nadie se te atraviese entre lo que quieres y lo que sabes que mereces, porque luego por quedar bien terminas quedando mal contigo. La vida te va a poner pruebas para que valores tu propio camino, así que deja de dudar y empieza a confiar más en lo que eres capaz de lograr. Cuida mucho con quien te juntas, porque no toda la gente suma y hay quienes solo se arriman para ver qué sacan. No te mezcles con personas que solo ensucian tu nombre o tu reputación, porque después el que paga los platos rotos eres tú”.