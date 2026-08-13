Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 14 de agosto, según Walter Mercado

Para el viernes 14 de agosto, miles de personas esperan llevarse millonarios premios a través de sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Con el fin de obtener una guía o sentirse más cerca del premio mayor, muchos confían en la astrología, en este caso, en el fallecido vidente Walter Mercado, quien dejó en manos de sus familiares información importante para cada uno de los signos del zodiaco.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Una alianza podría impulsar importantes avances en el ámbito profesional. También saldrán a la luz verdades que permanecían ocultas.

Números de la suerte: 44, 3 y 11.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El amor requiere reflexión. No será conveniente asumir compromisos sentimentales sin tener claridad sobre lo que realmente desea.

Números de la suerte: 17, 6 y 4.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La jornada invita a valorar el tiempo y evitar personas que puedan generar desgaste. Organizar las responsabilidades según su importancia permitirá avanzar con mayor tranquilidad.

Números de la suerte: 37, 29 y 10.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las actividades que generen satisfacción personal tendrán un panorama favorable. Los cambios también podrían traer beneficios económicos y abrir la puerta a experiencias diferentes.

Números de la suerte: 9, 1 y 13.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las críticas del pasado perderán importancia. El consejo para este signo es alejarse de personas negativas y rodearse de individuos sinceros, responsables y optimistas que aporten bienestar.

Números de la suerte: 33, 15 y 4.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El bienestar personal debe ocupar un lugar prioritario. Descansar, mantener buenos hábitos y actuar con prudencia ayudará a recuperar fuerzas.

Números de la suerte: 7, 18 y 22.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Algunas verdades relacionadas con el amor podrían quedar al descubierto. Esta situación permitirá reconocer qué vínculos son realmente beneficiosos.

Números de la suerte: 21, 2 y 14.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El deseo de progresar llevará a buscar nuevas oportunidades profesionales. Analizar cuidadosamente las propuestas será importante, pero también lo será mantener la confianza en las decisiones tomadas.

Números de la suerte: 21, 17 y 9.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La confianza en sí mismo aumenta y permite tomar el control de las decisiones. El trabajo, los estudios y la profesión aparecen favorecidos, especialmente si se mantiene una actitud positiva durante la jornada.

Números de la suerte: 33, 7 y 14.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los proyectos que parecían difíciles podrían encontrar un camino para avanzar. El momento resulta favorable para desarrollar nuevas ideas y aprovechar oportunidades.

Números de la suerte: 31, 20 y 8.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La tranquilidad será una prioridad. La lectura, la música y las expresiones artísticas pueden ayudar a recuperar el equilibrio emocional y mental.

Números de la suerte: 5, 10 y 7.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los nuevos comienzos toman fuerza. Será un momento apropiado para expresar sentimientos, tomar decisiones y trabajar por aquello que durante mucho tiempo permaneció como un deseo pendiente.

Números de la suerte: 18, 1 y 26.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.