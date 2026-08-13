Amparo Grisales, afectada y entre lágrimas, apareció en video tras fuerte terremoto que golpeó a Colombia: “No puedo casi ni hablar”

El terremoto del pasado 10 de agosto golpeó muy fuerte a Colombia, dejando cifras lamentables en ciudades como Cali, Manizales, Pereira, Buenaventura y Chocó. El número de muertos asciende a 273, causando gran dolor en muchas familias.

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En medio del trabajo de las autoridades, los colombianos siguen recogiendo ayudas y donaciones, realizando un esfuerzo grande para llevar un respaldo a las víctimas de este sismo.

Amparo Grisales, quien ha estado participando en estas iniciativas, publicó un sentido video en el que expresa sus emociones por lo ocurrido. La artista mencionó que está muy afectada. “Los abrazo con mi corazón y mi alma”, dijo al inicio del post.

“No puedo casi ni hablar. Es muy triste, pero Dios va a dar la fortaleza y nosotros también. Estamos solidarios todos los compatriotas, todos los colombianos, con todos los afectados. Estamos en el estadio El Campín recibiendo donaciones y hay miles y miles de personas ayudando con las cosas. Vamos a estar horas y horas, hasta el amanecer, no importa la hora que sea”, afirmó.

Con la voz entrecortada, Grisales señaló que quería hacer un pedido a las personas, precisamente enfocado en las ayudas que llevaban a los centros de acopio.

“Queremos pedirles el favor de que hagan sus kits aparte (...) lo que es comida, que sea aparte; lo que son cobijas, cobijas, y lo que sea para niños, aparte para niños (…) Nunca sobra; para los animalitos también (...) Hay muchos animalitos rescatados, gatos y perros. Así que también comida y cama, cobijas, alimentos”, indicó.

Por último, entre lágrimas, aseguró que hay animales que necesitan alimentos, cobijas y camas porque perdieron a sus dueños y hogares.

“No regalen ropa sucia y vieja, regalen de lo bueno. No hay que dar lo que te sobra. Muchos animales abandonados y rescatados”, concluyó.