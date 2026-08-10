Amparo Grisales se agarró con César Escola en ‘Yo me llamo’ y defendió al imitador de Maluma

Las audiciones de Yo me llamo 2026 continúan dejando todo tipo de reacciones entre los jurados y los participantes que llegan al escenario con la intención de convertirse en el doble perfecto de reconocidos artistas.

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En uno de los capítulos más recientes, un imitador de Maluma protagonizó un momento de tensión entre Amparo Grisales y César Escola.

El participante escogió la canción Borró Cassette, uno de los éxitos más conocidos del artista antioqueño, para demostrar sus habilidades frente a los jurados. Aunque su presentación tuvo algunos aspectos por mejorar, Amparo Grisales no dudó en darle el botón verde y respaldó su participación en el programa.

Sin embargo, César Escola tuvo una opinión completamente diferente y cuestionó varios aspectos de la interpretación. “Yo respeto la opinión de los compañeros, pero ¿qué les pasa, chicos? Se quedó sin aire, no tiene la afinación, no se llama Maluma”, aseguró el maestro argentino.

Yo Me Llamo 2026. Foto: Tomado de redes sociales

Sus palabras provocaron una inmediata reacción de Grisales, quien defendió al participante y recordó que precisamente el programa busca ayudar a los concursantes a desarrollar sus capacidades como imitadores.

“Para eso es la escuela de la imitación. Eso son celos, envidia de que él es guapo y joven y está muy bueno este Maluma. Este es el templo donde se construyen artistas”, respondió la jurado, dejando claro que consideraba que el joven tenía potencial para continuar en la competencia.

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Escola mantuvo su posición y volvió a cuestionar la presentación. “Tienen que llegar con herramientas. No tiene aire, no afinó”, manifestó.

La discusión subió de tono cuando Grisales le respondió directamente: “Él las tiene todas, ¿qué te pasa? Él que no tiene oído es usted hoy”.

En medio del intercambio también intervino Elder Dayán, quien coincidió con la opinión de la actriz y destacó el parecido vocal del participante con el artista original.

“A mí me parece que el tono de voz se parece al original, lo tiene y yo digo que para los temas de afinación y estas cuestiones, el reguetón no existe mucha melodía”, explicó el cantante.

Finalmente, el imitador recibió las observaciones de los jurados y se comprometió a trabajar en los aspectos señalados para mejorar sus próximas presentaciones en Yo me llamo 2026.