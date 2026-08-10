Chapecoense refuerza su hermandad con Colombia y se pronuncia tras el terremoto: conmovedor mensaje

Chapecoense de Brasil se pronunció por el terremoto en Colombia que sigue aumentando la cifra de víctimas mortales en el suroccidente del país. Cabe recordar que este club brasileño es recordado por aquel accidente aéreo que dejó 71 fallecidos y solo seis sobrevivientes en medio de las maniobras de aterrizaje fallidas cerca a la ciudad de Medellín.

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A finales de noviembre de 2016, el equipo de Brasil viajaba a Medellín para el partido de la final de la Copa Sudamericana, pero en el aterrizaje todo salió mal y el avión chocó con el Cerro Gordo, en el municipio de La Unión, al oeste de la capital de Antioquia.

Desde ese momento, Chapecoense se volvió en un equipo hermano de Colombia. Atlético Nacional, que era su rival en la final de esa edición de Sudamericana, rindió grandes homenajes y al final en la Conmebol su nombre está instaurado como el campeón eterno.

Accidente de Chapecoense en el 2016.

Casi diez años después de esta tragedia, Chapecoense dejó un sentido mensaje en redes sociales por el terremoto que azotó a varias regiones del país, siendo las ciudades como Cali (Valle del Cauca), Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas) y Armenia (Quindío), las más perjudicadas.

Mensaje de Chapecoense tras el terremoto en Colombia

En su mensaje en las redes sociales, Chapecoense expresó su solidaridad con Colombia por el terremoto. El club usó palabras como fortaleza, cariño y oración para unirse a los gestos solidarios que en este momento necesitan las víctimas de la catástrofe natural.

Terremoto en Cali, Colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, Edificaciones sobre la avenida roosvelt y al frente del coliseo de Hockey Miguel Calero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

“La Asociación de Fútbol Chapecoense expresa su solidaridad con el pueblo colombiano y todos los afectados por el sismo que sacudió diferentes regiones del país”, dice Chapecoense.

“En estos momentos de dolor e incertidumbre, el club refuerza su deseo de fortaleza, su cariño y oraciones, en especial a los familiares y amigos de las víctimas de esta tragedia, así como a todos aquellos que enfrentan las consecuencias del desastre”, agrega el mensaje desde Brasil.

Terremoto en Cali, Colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, Edificaciones sobre la avenida roosvelt y al frente del coliseo de Hockey Miguel Calero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

“Que la solidaridad y la unidad traigan consuelo en este momento difícil y que la esperanza sea mayor que la adversidad”, puntualiza ‘Chape’.

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El epicentro del terremoto fue San José del Palmar, en el Chocó. El Servicio Geológico Colombiano informó que el evento tuvo una magnitud de 7.4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, convirtiéndose en el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década.