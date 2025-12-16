Precio y cómo comprar la nueva camiseta de Chapecoense: homenaje para Atlético Nacional

Chapecoense sorprendió a sus hinchas con una nueva camiseta conmemorativa por la memoria de los jugadores que perdieron la vida en el accidente aéreo de 2016 y el gesto de juego limpio que tuvo Atlético Nacional al cederle el título de la Copa Sudamericana.

Y es que Chape consiguió el ascenso a la primera división del fútbol brasileño esta temporada, otro de los factores que hace especial el lanzamiento de la nueva piel junto a Kappa.

Como agradecimiento por esa unión entre las hinchadas de ambos equipos, Chapecoense vestirá las franjas verdes y blancas tradicionales del uniforme de Atlético Nacional.

“La camiseta de la temporada 2026 rinde homenaje al Atlético Nacional, un club que en 2016 reafirmó su grandeza con notables gestos de solidaridad, empatía y amor al prójimo, que trascendieron fronteras y se convirtieron en parte inseparable de la historia del fútbol mundial y de la reconstrucción del Chapecoense”, reza el comunicado.

Sumado a los colores representativos de Nacional, la prenda tiene sellos relacionados con la memoria de los futbolistas que fallecieron en la tragedia, el respeto y recuerdo permanente, además de “la unidad, la colectividad y el sentimiento que conecta al club con su afición y su historia”.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Chapecoense?

La camiseta conmemorativa de Chapecoense ya se encuentra a la venta en su página web y próximamente estará disponible en las tiendas físicas de la ciudad.

Su precio oficial es de 360 reales brasileños, que equivale a unos 253.000 pesos colombianos.

Aunque se agotó muy rápido en la tienda virtual de Chapecoense, en cuestión de días se irán publicando más existencias por la gran cantidad de hinchas interesados en adquirirla, como conmemoración a los 10 años de la tragedia en el departamento de Antioquia.

El club brasileño no hace envíos directos a Colombia y para poder adquirirla se debe escribir una dirección en el país vecino.

Kappa tiene tiendas oficiales en Colombia, pero la camiseta todavía no está disponible para la compra.

Nos nossos dias mais difíceis, o verde das nossas cores nos uniu. Dez anos depois, em um ato de memória e respeito, a camisa OF.1 da temporada 𝟐𝟎𝟐𝟔 será um símbolo de história e gratidão.



Uma homenagem à grandeza de um clube que, do outro extremo do continente, acendeu a luz… pic.twitter.com/vHnvEihNvr — Chapecoense (@ChapecoenseReal) December 15, 2025

Cómo comprar la camiseta de Chapecoense

La única alternativa para que los hinchas de Atlético Nacional puedan comprar la camiseta original de Chapecoense y traerla a Medellín o cualquier otra ciudad es con un casillero virtual.

Para lograrlo se deben seguir los siguientes pasos: